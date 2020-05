Una de las hermanas Wachowski, creadoras de la popular trilogía "Matrix", no pasó por alto la referencia que hizo Elon Musk en Twitter y que luego fue replicada por Ivanka Trump.

Hace pocos días Musk reanudó la producción de Tesla en California pese a los cierres obligatorios de las empresas por la pandemia de covid-19 en un estado que ya superó los 80 mil casos y las tres mil muertes. El magnate del automóvil eléctrico además calificó las órdenes de quedarse en casa como "fascistas" y amenazó con poner la sede de Tesla fuera de esta localidad estadounidense.

En ese contexto, en una interpretación muy libre del sentido general de la franquicia, el CEO de Tesla escribió: "Tome la píldora roja", recordando el momento en que se pone a Neo (Keanu Reeves) ante la disyuntiva de tomar la pastilla azul y volver feliz a la Matrix o la roja para permanecer en el mundo real.

“De lo mejor del año @lilly_wachowski idol”— MJ on Twitter Link MJ on Twitter

Tras ello, Ivanka Trump, hija del presidente de los Estados Unidos, retuiteó a Musk y agregó: "¡Tomada!". Ante esto, Lily Wachowsky lanzó un breve pero directo comentario: "Fuck both of you" ("A la mierda los dos"). Sus palabras fueron ampliamente comentadas en la red social y recibió más de 184 mil "me gusta". La tajante respuesta de Wachowsky deja claro que ciertas interpretaciones del sentido de la saga, no le caen bien.