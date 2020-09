El director ejecutivo de Rio Tinto, Jean-Sébastien Jacques, y otros dos altos ejecutivos debieron abandonar la minera global Río Tinto después de que su directorio cediera a la intensa presión de la opinión pública para tomar medidas enérgicas contra su decisión de volar refugios rocosos de 46.000 años en Juukan Gorge en Western Región de Pilbara de Australia.

El jefe de mineral de hierro, Chris Salisbury, y el jefe de asuntos corporativos, Simone Niven, también dejarán la empresa, dijo la compañía el viernes por la mañana. A pesar de dejar la empresa, los tres ejecutivos seguirían teniendo derecho a bonificaciones a largo plazo, dijo Rio Tinto.

La represalia que originalmente había decidido la empresa consistió en recortar bonificaciones de corto plazo de los ejecutivos, algo así como una reducción de sueldo, pero inversores y público en general lanzaron una campaña para denunciar como inadecuada esa decisión. Entre tanto, el jefe de un comité parlamentario australiano que investiga el asunto expresó su preocupación de que la empresa hubiese entregado a la investigación pruebas engañosas.

La empresa hizo volar en mayo refugios rocosos, que eran muy importantes para los propietarios tradicionales aborígenes de la zona, los pueblos Puutu Kunti Kurrama y Pinikura, para poder extraer mineral de hierro de mejor calidad, a pesar de conocer y tener documentada su importancia.

Los inversores se mostraron satisfechos con la decisión. Ian Silk, director ejecutivo del mayor fondo de jubilación de Australia, AustralianSuper, dijo que estaba "satisfecho de que los ejecutivos de Rio Tinto hayan asumido la responsabilidad adecuada".

“Río ahora puede trabajar con propietarios tradicionales para garantizar que sus procesos sean apropiados para la protección de sitios culturalmente importantes y que tenga las responsabilidades internas adecuadas”, dijo.

El National Native Title Council, una organización de defensa de los pueblos nativos, dio la bienvenida a las acciones de Rio, pero dijo que la compañía debe hacer un "cambio estructural" para asegurarse que un desastre como Juukan no vuelva a ocurrir.

"Hay más trabajo por hacer", dijo el director ejecutivo de NNTC, Jamie Lowe. “Es necesario fortalecer la ley. No podemos confiar en la buena voluntad de las empresas mineras, necesitamos que se fortalezca la ley. No podemos confiar en su palabra de que las cosas mejorarán ".

El Consejo Australiano de Inversores de Pensiones, que asesora a 38 grandes superfondos sobre cuestiones de gobernanza, dio la bienvenida a las salidas, pero dijo que el proceso se había "prolongado".

“Rio Tinto ahora tiene la oportunidad de abordar los procesos necesarios de remediación, patrimonio cultural y riesgo con ojos nuevos”, dijo la directora ejecutiva de ACSI, Louise Davidson.

“Rio Tinto debe priorizar el trabajo con los propietarios tradicionales, el pueblo Puutu Kunti Kurrama y Pinikura, para reconstruir su relación. Es fundamental que esto no se retrase ".7

El presidente de Rio Tinto, Simon Thompson, dijo: “Lo que sucedió en Juukan estuvo mal y estamos decididos a asegurar que la destrucción de un sitio patrimonial de tan excepcional importancia arqueológica y cultural nunca vuelva a ocurrir en una operación de Rio Tinto.

“También estamos decididos a recuperar la confianza del pueblo Puutu Kunti Kurrama y Pinikura y otros propietarios tradicionales.

"Hemos escuchado las preocupaciones de nuestras partes interesadas de que la falta de responsabilidad individual socava la capacidad del grupo para reconstruir esa confianza y avanzar para implementar los cambios identificados en la revisión de la junta".

Rio Tinto Group, el grupo de extracción de carbón más grande del mundo, con ventas anuales por encima de los 25 mil millones de dólares. Recientemente llegó a un acuerdo para comprar la empresa canadiense de aluminio Alcan Inc. por 38,1 mil millones de dólares, en un movimiento que creará la empresa líder mundial más grande de aluminio. En 2007 planeaba inversiones en el país para la extracción de potasio, pero luego vendió sus proyectos.