Un maratonista entrena dentro de su departamento, en la ciudad de Hangzhou, en China, ante la imposibilidad de hacerlo fuera por las medidas de seguridad para combatir el contagio del coronavirus, también conocido como Covid-19.

Pan Shancu es terapeuta de salud y corredor de maratones. Para no suspender su entrenamiento cronometró su tiempo, seis horas y 41 minutos, con una aplicación de tipo GPS para poder probarlo, a la vez que se grabó en su residencia mientras corría en distintas habitaciones.

Registró un total de 50 kilómetros en una de sus habitaciones en el transcurso de casi 5 horas.

En uno de los videos se lo observa corriendo por un pequeño pasillo, ida y vuelta. En otro, se lo recorriendo a trote una habitación.

"No he estado afuera por muchos días, pero hoy no pude soportar más estar sentado", escribió el atleta en su red social china Weibo.

"¡Vamos a dar vueltas alrededor de las dos mesas de masaje en la habitación entonces! Sí, una vuelta mide aproximadamente 8 metros y corrí 50 kilómetros, lo hice en 4:48:44. Estoy sudando por todas partes, ¡me siento genial!", compartió su experiencia Pan.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Sanidad de China ha situado en 2.004 la cifra de muertos y en 74.185 la de contagios de la neumonía COVID-19 diagnosticados, aunque el número nuevos casos (136 muertes y 1.749 contagios más).