El primer gran estudio de campo de la vacuna Pfizer / BioNTech muestra que la vacuna es muy eficaz para prevenir la Covid-19, precisamente cuando con más ahínco los países buscan desesperadamente que las vacunas sean la llave para poner fin a los bloqueos y reabrir las economías.

Hasta ahora, la mayoría de los datos sobre las vacunas contra el coronavirus se habían obtenido en condiciones controladas en ensayos clínicos, lo que deja un elemento de incertidumbre sobre cómo se traducirían los resultados al mundo real, en dónde los casos en estudio pasan de miles a millones.

La investigación en Israel , dos meses después de uno de los lanzamientos más rápidos del mundo, que proporciona una rica fuente de datos, mostró que dos dosis de la inyección de Pfizer redujeron los casos sintomáticos en un 94% en todos los grupos de edad y las enfermedades graves en casi la misma cantidad.

El estudio de aproximadamente 1,2 millones de personas también mostró que una sola inyección era un 57% efectiva para proteger contra infecciones sintomáticas después de dos semanas, según los datos publicados y revisados por pares en el New England Journal of Medicine el miércoles.

"Nos sorprendió porque esperábamos que en el entorno del mundo real, donde la cadena de frío no se mantiene perfectamente y la población es mayor y está más enferma, no se obtendrían tan buenos resultados como los que se obtuvieron en los ensayos clínicos controlados", dijo a Reuters uno de los autores, Ran Balicer. "Pero lo hicimos y la vacuna funcionó también en el mundo real".

“Hemos demostrado que la vacuna es igual de eficaz en subgrupos muy diferentes, en los jóvenes y en los ancianos, en los que no tienen comorbilidades y en los que tienen pocas comorbilidades”, añadió.

El estudio también sugiere que la vacuna, desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech, es eficaz contra la variante del coronavirus identificada por primera vez en el Reino Unido. Los investigadores dijeron que no podían proporcionar un nivel específico de efectividad, pero la variante era la versión dominante del virus en Israel en el momento del estudio.

De los nueve millones de personas en Israel, una nación con atención médica universal, casi la mitad ha recibido una primera dosis y un tercio ha recibido ambas dosis desde que comenzó el lanzamiento el 19 de diciembre. Esto convirtió al país en una ubicación privilegiada para un estudio del mundo real sobre la capacidad de la vacuna para detener la pandemia.

El estudio examinó a unas 600.000 personas vacunadas frente al grupo de control del mismo tamaño de personas no vacunadas. También colaboraron investigadores de Harvard TH Chan School of Public Health, Harvard Medical School y Boston Children's Hospital.

"Esta es una gran noticia, ya que confirma que la vacuna tiene una eficacia de alrededor del 90% para prevenir infecciones documentadas de cualquier grado de gravedad siete días después de la segunda dosis", dijo Peter English, consultor del gobierno británico en control de enfermedades transmisibles.

“Los trabajos previos recientemente estudiados de Israel eran estudios de observación. Éste utilizó un diseño experimental conocido como estudio de casos y controles… dando mayor confianza en que las diferencias entre los grupos se deben a su estado de vacunación y no a cualquier otro factor ”.

El estudio publicado el miércoles fue el primer análisis de una estrategia nacional de vacunación contra Covid en ser revisado por pares. También ofreció una visión más detallada de cómo le estaba yendo a la vacuna a intervalos semanales, al tiempo que comparaba a las personas que recibieron la vacuna con personas no vacunadas con antecedentes médicos, sexo, edad y características geográficas similares.

Al menos tres estudios en Israel también han sugerido que la vacuna puede reducir la transmisión del coronavirus, pero los investigadores advirtieron que se deben realizar estudios más amplios para establecer conclusiones claras.