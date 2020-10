En primavera, cuando el primer pico de la pandemia apretaba, muchos agricultores del Estado de Nueva York se vieron obligados a tirar su producción tras el cierre de las tiendas y restaurantes a los que abastecían antes del confinamiento. En paralelo, los trabajadores de esos locales se quedaron sin ingresos y empezaron a recurrir a bancos de alimentos para subsistir. Para remediar el despilfarro y el hambre -a menudo las dos caras de la misma pobreza-, la senadora demócrata por Nueva York, Jessica Ramos, ideó un circuito de aprovisionamiento, sin intermediarios, para dar de comer a miles de vecinos de Queens, su distrito -uno de los más golpeados por la covid-19-, mediante el reparto gratuito de unos 16.000 kilos de alimentos a la semana: los granjeros cubrían costos y sacaban un pequeño beneficio mientras los vecinos llenaban la despensa.

Unos 1,5 millones de neoyorquinos, en una ciudad de casi nueve, dependen hoy del reparto de alimentos para subsistir. Es la nueva pobreza derivada de la covid-19. “Yo camino mucho mi barrio, y cada día me encuentro decenas de nuevas personas sin hogar, la situación es alarmante”, explica Ramos, en una emergencia con un invierno muy crudo y en vísperas de unas elecciones en las que, en los programas económicos de los candidatos, no parece haber espacio para los nuevos parias.

En siete meses, desde que comenzó la crisis sanitaria, los bancos de alimentos de la ciudad han recibido 12 millones de visitas, un 36% más que en el mismo periodo del año anterior, según la ONG City Harvest. La demanda de comida gratis es tal que se ha creado una aplicación online para buscar despensas comunitarias por zonas. Según un estudio de la Universidad de Columbia, ocho millones de estadounidenses han engrosado las filas de la pobreza desde mayo, cuando concluyó el plan de ayudas, que consistieron en un cheque de 1.200 dólares y una paga extra semanal de 600 a los desempleados.

“No hablamos de indigentes, sino de gente que tenía dos, tres trabajos precarios, y hoy en el mejor de los casos son vendedores ambulantes y con eso no pueden alimentar a su familia; también de muchas personas que por carecer de documentos no pueden solicitar ayudas”, explica Ramos entrevistado telefónicamente por e periódico El País de España. “Pero aunque la pandemia sea una novedad, no lo es el déficit estructural, ignorado durante demasiados años; la pandemia solo lo pone en relieve. La ayuda de las Administraciones es muy limitada, de hecho se han recortado fondos federales para los bancos de alimentos, lo que ha potenciado aún más las redes de apoyo comunitarias”.

Partidaria de dar “una solución política a un problema de fondo”, Ramos presentó un proyecto de ley para gravar la fortuna de los milmillonarios. “En siete meses los habitantes más ricos de Nueva York han visto incrementados sus ingresos en 77.000 millones de dólares; pues bien, el impuesto que propongo solo supondría un tercio”, explica. En junio de 2019, logró que el Senado de Nueva York aprobase una ley de comercio justo para los entre 80.000 y 100.000 trabajadores del campo del Estado, que por primera vez disfrutan de derechos tales como un subsidio de desempleo; gracias a esa iniciativa los tiene de su lado para combatir el hambre.

Al margen de éstas campañas, el grueso de la distribución de ayuda recae en organizaciones humanitarias o caritativas, muchas de ellas ligadas a confesiones religiosas. Por eso los coloridos carteles de la despensa comunitaria Love wins, en Jackson Heights (Queens), hacen pensar en un primer momento en la presencia de una congregación evangélica, aunque la bandera arcoíris enseguida saca del error. Cada viernes, una treintena de voluntarios -algunos de ellos, a su vez, beneficiarios de la ayuda- convierten un bar de ambiente LGTBI obligado a cerrar por la pandemia en despensa para los vecinos, que forman dos filas (hay una solo para los mayores) horas antes de que empiece el reparto. Gracias a suministros de la ONG del chef José Andrés, World Central Kitchen y, desde la semana pasada, del banco de alimentos del Ayuntamiento, han dado de comer a miles de personas desde abril.