Es domingo se confirmó que Alejandro Fracaroli, el científico cordobés que estaba desaparecido en Alemania, fue encontrado muerto en un arroyo de la ciudad de Karlsruhe.

El investigador tenía 44 años, era miembro del Conicet y docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Había sido visto por última vez el lunes 13 de octubre.

Sus colegas fueron quienes habían dado aviso a las autoridades tras notar su ausencia en el laboratorio

Según la prensa local alemana, el cuerpo fue hallado a las 12:15 hora local en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, dentro de un arroyo.

La principal hipótesis es que el científico cayó al agua por accidente y se ahogó. Sin embargo, la investigación no finalizó.