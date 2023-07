Una encuesta desarrollada en Suiza por PriceWaterhouseCoopers (PWC), una de las firmas de auditoría más importantes del mundo, describió una realidad que comienza a hacerse sentir en una de las economías más estables del planeta: el pluriempleo.

"La tendencia a buscar ingresos adicionales ha repuntado probablemente desde el final de la pandemia de Covid", declaró Tobias Sattler, de PwC, al periódico NZZ am Sonntag. “La incertidumbre financiera ha aumentado en general”, remarcó.

La encuesta de PwC reveló que el 58% de los encuestados tiene problemas para pagar sus facturas a final de mes.

Los sindicatos declararon al periódico que el poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores ha disminuido hasta niveles preocupantes.

El 23% de los encuestados que indican tener más de un empleo es muy superior al 8% registrado por la Oficina Federal de Estadística en 2021.

La discrepancia puede explicarse en parte porque muchas personas no están dispuestas a declarar segundos empleos no oficiales, informa el NZZ am Sonntag.

La Asociación Suiza de Empresarios refuta la idea de que la gente necesite más de un empleo para pagar sus facturas.

Un portavoz afirmó que muchos trabajadores aceptan puestos adicionales para ampliar sus conocimientos, acelerar sus carreras o crear sus propios negocios con la estabilidad de unos ingresos estables.

La cifra respecto al pluriempleo en el país europeo se complementa con otra encuesta de Travail.Suisse, realizada meses atrás, donde muestra que casi el 40% de los trabajadores suizos se sienten agotados y que el agotamiento va en aumento.

Fuente: Swiss Info.