La semana política en Argentina arrancó con la novedad de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado nacional por La Libertad Avanza en Buenos Aires. El escándalo que derivó en este estruendo electoral fue por la estrecha relación entre Espert y el empresario argentino Federico “Fred” Machado, detenido por narcotraficante.

Pero las aristas del escándalo viajan a escala internacional en un vuelo que nos deposita directamente en Guatemala. En ese país centroamericano se ubica Minas del Pueblo S.A, la compañía sindicada por Espert como el origen del pago de los 200 mil dólares de la discordia.

La empresa perteneció a Fred Machado, quien instaló ese negocio en connivencia con el ex presidente guatemalteco Jimmy Morales, hoy acusado de corrupción en distintas causas. Justamente el vínculo entre Machado y Morales vuelve a ser noticia ahora en medio de las nuevas investigaciones.

Gregorio Tatián en el programa Lo peor ya pasó, por SRT Media, entrevistó a Rubén Lacan, periodista guatemalteco del medio Prensa Libre de ese país centroamericano quien tuvo la posibilidad meses atrás de entrevistar a Fred Machado.

Lacan contó que Fred Machado llegó a Guatemala “por recomendación del entonces presidente Jimmy Morales a invertir en la costa sur del pacífico” pero que pronto esas ideas y esquemas de negocios cambiaron rotundamente y dirigieron su atención hacia el centro del país y su riqueza en minerales.

“Hay documentos de la Casa Presidencial donde consta que Federico Machado habría ingresado al menos dos veces durante el gobierno Jimmy Morales”, afirmó Lacan y explicó que hubo una serie de proyectos inmobiliarios (por los cuales existieron pagos de por medio) que jamás llegaron a concretarse.

Lo que se desprende de la investigación, hoy clausurada en Guatemala, es la supuesta finalidad que tenia la actividad en la empresa Minas del Pueblo S.A, en donde fue construida una pista de aterrizaje en donde confluían la flota de aviones de Machado.

Otros periodistas guatemaltecos insinuaron incluso que esa pista formaba parte del esquema y las rutas de negocios del Cártel de Sinaloa, fundado por el Chapo Guzmán. Lacan remarcó que “los documentos de Guatemala señalan que esta pista es legal y está registrada ante las autoridades guatemaltecas”.

"La investigación se cerró debido a que destituyeron algunos fiscales del Ministerio Público", contó Lacan.

La investigación completa de Rubén Lacan, se puede encontrar en este link.