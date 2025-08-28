Una escena insólita se vivió durante la jornada de este miércoles en el Congreso de México. Es que, durante el cierre de una sesión de la Comisión Permanente, dos senadores terminaron a los golpes tras un debate sobre supuestos llamados de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente contra los cárteles del narcotráfico en la región.

La pelea desatada en la Cámara alta se dio entre Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado por Morena, y Alejandro “Alito” Moreno, titular del PRI.

En el cierre de la sesión, se entonaron las estrofas del himno mexicano, pero al finalizar el titular del PRI se subió a la tribuna y encaró a Noroña reclamando que no le había concedido la palabra durante la sesión. Tras un intercambio de palabras, Moreno tomó del brazo a Noroña y se desató la pelea a los empujones y golpes, que también sumó a otros senadores.

Un trabajador del Congreso, que maniobraba una cámara 360°, intentó mediar en la disputa y fue arrojado al suelo por Moreno.

Las dos versiones se dieron momentos después en la red social X, donde los dos involucrados amputaron contra el otro.

Noroña denunció en redes sociales que fue agredido por legisladores del PRI. En tanto, Moreno aseguró que fue el presidente del Senado quien lanzó el primer empujón y acusó a Morena de romper acuerdos internos de la Cámara.