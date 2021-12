Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators estrenó el nuevo single “Fill My World”.



En una década y cuatro álbumes, la banda no se ha visto disuadida por ningún obstáculo en su camino, incluida una pandemia mundial.



El grupo anunció el pasado 22 de octubre que lanzarán su nuevo álbum titulado “4” el 11 de febrero de 2022 a través de Gibson Records, en asociación con BMG.

“4” será el quinto álbum en solitario de Slash y el cuarto en general con su banda formada por Myles Kennedy, Todd Kerns, Brent Fitz y Frank Sidoris. Slash es un grupo de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Ya se puede pre-ordenar el álbum AQUÍ.



Escuchá “Fill My World”:

Se trata de un álbum de rock vibrante alimentado por ganchos de guitarra memorables y melodías convincentes, grandes coros y riffs aún más grandes, “4” se basa en el legado del trabajo previo de Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators.