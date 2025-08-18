El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el despliegue de otros 500 soldados para luchar contra los incendios forestales que ya arrasaron bosques resecos, en medio de una ola de calor sin precedentes en el país ibérico y el resto del sur de Europa.

En tanto, se aguarda el arribo de los prometidos refuerzos aéreos procedentes de otros países europeos.

El jefe del gobierno regional gallego, Alfonso Rueda realizó una conferencia de prensa en esa zona afectada junto a Pedro Sánchez.

Rueda explicó que los bomberos están enfrentando 12 grandes incendios forestales, todos ellos en la provincia de La Coruña, en cercanías de la ciudad de Orense.

Según las últimas estimaciones del sistema europeo EFFIS, en lo que va del año, las llamas han calcinado más de 343.000 hectáreas en España, poniendo en jaque a los servicios de emergencia de varias comunidades autónomas.

