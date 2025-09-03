La relación entre Estados Unidos y Venezuela se caracteriza, desde hace años, por una crisis constante. Desde el primer mandato de Donald Trump, ambos países intercambiaron acusaciones, intimidaciones y medidas de presión económica. En varias ocasiones, el republicano denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro representa una amenaza internacional, mientras que Caracas denunció “acciones hostiles” reiteradas por parte de Washington. Sin embargo, en las últimas semanas, el conflicto escaló.

Este martes, Donald Trump informó en conferencia de prensa el ataque a un barco proveniente de Venezuela y con destino a Estados Unidos, supuestamente cargado con drogas. Como resultado de la operación militar en el Caribe, 11 narcoterroristas murieron. “Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos”, comunicó el presidente en la Casa Blanca. Además, marcó la política de combate contra los carteles de droga que caracteriza su gestión, y agregó: “Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela".

Más tarde, Trump publicó más detalles del ataque en su red Truth Social. “A primera hora de esta mañana, bajo mis órdenes, las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente”, escribió, a la vez que confirmó que ningún soldado estadounidense resultó herido en el operativo. Además, el mandatario vinculó a la organización delictiva con el régimen de Nicolás Maduro: “Es una organización terrorista extranjera designada, que opera bajo el control de Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia”.

La publicación estuvo acompañada por un video que muestra el momento exacto de la ofensiva, y que luego fue compartido también en la cuenta de X del Secretario de Estado, Marco Rubio.

La respuesta de Venezuela

Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro no se pronunció oficialmente sobre el ataque. Sin embargo, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, publicó un mensaje a través de Telegram en donde afirma que el video difundido por el estadounidense fue hecho con Inteligencia Artificial. “Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA (así comprobado). ¿Qué dice Gemini de este video?”, expresó.

Por otra parte, Nicolás Maduro ya había advertido, en una conferencia ante medios internacionales, de un posible ataque estadounidense: “Si Venezuela fuera a agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada, en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela, y declararíamos constitucionalmente la República en armas”, afirmó el pasado lunes.