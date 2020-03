Este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró la emergencia nacional para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Esta fuerte iniciativa, aplicada con mayor frecuencia para los desastres naturales, permitirá que el estado federal asigne recursos para ayudar a las autoridades locales.

"Para dar rienda suelta al poder del Gobierno federal, hoy declaro una emergencia nacional", dijo Trump durante una rueda de prensa en los jardines de la Casa Blanca.

Medidas económicas

La medida libera 50 mil millones de dólares en fondos federales, dijo Trump, y pone en marcha a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Trump dijo que la acción "desataría todo el poder del gobierno federal".

Y dijo que estaba renunciando a los intereses de los préstamos estudiantiles y comprando más petróleo crudo para la reserva estratégica de Estados Unidos para llenarlo "hasta la cima".

El líder estadounidense también ha anunciado un nuevo acuerdo con el sector privado que prevé la aceleración de la producción de los dispositivos para detección del coronavirus. Ha asegurado que unos 500.000 unidades ya estarán disponibles a inicios de la semana que viene.

Reveló que que Google desarrollará un sitio web con el objetivo de ayudar a comprender si es necesario hacerse la prueba del coronavirus y ayudar a facilitar dicha prueba.

Restricciones en viajes

El miércoles pasado trump suspendió todos los viajes desde países de Europa a EE.UU., con excepción del Reino Unido.

La medida está vigente durante los próximos 30 días, desde la medianoche de este viernes.

Ahora, ha adelantado que puede agregar a otros países a la lista de prohibición de viajes, en particular al Reino Unido, el único país europeo desde el cual por el momento se puede ingresar a EE.UU. La medida se tomaría ante la detección de nuevos casos en territorio británico.

Prevención

Trump argumentó: "No queremos que las personas se hagan un examen si creemos que no deberían hacerlo. Y no queremos que todos salgan corriendo y tomen, solo si tienes ciertos síntomas".

"Podría empeorar. Las próximas ocho semanas son críticas", dijo Trump. "Algunos de los médicos dicen que fluirá, fluirá. Términos interesantes".

El mandatario explicó que está tratando de trabajar con las farmacias y entidades privadas para hacer tests a las personas en sus automóviles en áreas designadas, algo que su propio jefe de los Centros para el Control de Enfermedades, Robert Redfield, dijo días antes que no era necesario.