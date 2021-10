El análisis de las emisiones acumuladas de dióxido de carbono de los países desde 1850 revela cuáles son las naciones con la mayor responsabilidad histórica por la emergencia climática. Al menos seis de los 10 principales aún tienen que hacer nuevos y ambiciosos compromisos para reducir sus emisiones antes de la crucial cumbre climática de la COP26 de la ONU en Glasgow en noviembre.

En las negociaciones de la ONU, las emisiones históricas sustentan las demandas de justicia climática hechas por las naciones en desarrollo, junto con la disparidad en la riqueza de las naciones. Los países que se enriquecieron con los combustibles fósiles tienen la mayor responsabilidad de actuar, dicen los países en desarrollo, y de proporcionar financiación para el desarrollo de bajas emisiones de CO2 y protección contra los impactos del calentamiento global.

El nuevo análisis, elaborado por Carbon Brief, incluye, por primera vez, las emisiones de la destrucción de bosques y otros cambios en el uso de la tierra junto con los combustibles fósiles y la producción de cemento. Esto coloca a Brasil e Indonesia en el top 10, a diferencia de cuando solo se consideran las emisiones de combustibles fósiles. El novedoso análisis muestra la evolución acumulada de emisiones por país desde 1850.

Y en el total acumulado, EE.UU. y China sumados representan un 32% del total de los gases emitidos desde entonces.

Eso también explica porque durante el período de expansión agropecuaria posterior a la mal llamada “Campaña del Desierto”, Argentina llegó a figurar octava en este ranking a pesar de representar menos del 0,5% de la población del planeta.

Los datos también muestran que el mundo ha utilizado el 85% del presupuesto de CO2, lo que reduce enormemente las posibilidades de limitar el calentamiento de la Tierra 1,5 ° C, el límite de peligro acordado en París en 2015.

El panorama frente a la próxima Cumbre Mundial del Clima (COP26)

Entre las 10 principales aportantes de CO2, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y Canadá son las únicas que se han comprometido a reducir más las emisiones antes de la Cop26. Si bien Estados Unidos ha dicho que duplicará su contribución al financiamiento climático para las naciones en desarrollo, algunos asumen que es muy poco aporte de quién es, claramente, el más grande contaminante del planeta. Y advierten que aún no se ha liberado un solo centavo de estas ayudas.

Sólo como referencia, en base a estos datos, la contribución en gases de efecto invernadero de cada estadounidense es 6 veces superior a la del promedio del resto de los habitantes del planeta. China en cambio, tiene una contribución per cápita por debajo del promedio mundial.

Rusia hizo un nuevo compromiso, pero permite que las emisiones aumenten, y sus esfuerzos fueron clasificados recientemente como "críticamente insuficiente" en comparación con los objetivos de París. China e India aún tienen que hacer nuevas promesas, mientras que las de Brasil, Indonesia y Japón no mejoran las promesas anteriores.

"Existe un vínculo directo entre las 2.500 millones de toneladas de CO 2 bombeadas a la atmósfera desde 1850 y los 1,2 ° C de calentamiento que ya estamos experimentando", dijo Simon Evans de Carbon Brief. “Nuestro nuevo análisis pone el foco en los países con mayor responsabilidad en calentar nuestro planeta”.

"No podemos ignorar el CO2 de la silvicultura y el cambio de uso de la tierra, porque representa casi un tercio del total acumulado desde 1850. Una vez que se incluye eso, es realmente sorprendente ver a Brasil e Indonesia saltando entre los diez primeros".

En todo caso, el análisis no se propone abordar el problema de quiénes resultan los beneficiarios últimos de los procesos de desmonte. Como lo demuestra el caso Argentino, el determinante final de los procesos de deforestación fue la inserción de las economías periféricas en un modelo de distribución internacional del trabajo que sostuvo la concentración de riquezas en el primer mundo mientras la pobreza y los pasivos ambientales se acumularon en la periferia.

Mohamed Nasheed, embajador del Foro de Vulnerabilidad Climática (CVF), un grupo de 48 naciones, y el presidente del parlamento en las Maldivas, dijo: “La justicia básica exige que aquellos que han hecho más para causar la emergencia climática deben tomar la iniciativa en abordarlo. Este nuevo análisis deja claro dónde está la responsabilidad: principalmente en Estados Unidos, pero también en China y Rusia.

“Los emisores históricos han absorbido todo el presupuesto de carbono para 1,5 ° C y lo han gastado en su propio desarrollo. En ese sentido les hemos prestado nuestro presupuesto de carbono y nos lo deben.

Tom Athanasiou, socio del Proyecto de Referencia de Equidad Climática , dijo que la diferente capacidad de las naciones ricas y pobres para financiar la acción climática era importante. “La responsabilidad histórica es un principio de equidad clave, pero no es el único”, dijo. “Considerar la capacidad es esencial si queremos evitar que la acción climática ocurra a costa de los pobres”.

El análisis de Carbon Brief muestra que alrededor del 85% de las emisiones acumuladas de EE. UU. Y China provienen de la quema de combustibles fósiles y el 15% de la deforestación, con lo contrario en Brasil e Indonesia. Indonesia ha logrado algunos avances para detener la tala de árboles, pero la tala de bosques en Brasil se ha acelerado bajo el actual presidente, Jair Bolsonaro.

La evolución con el tiempo

Estados Unidos ha sido el mayor contaminador acumulativo desde 1850 hasta la actualidad. Rusia fue el segundo mayor contaminador hasta 2007, cuando sus emisiones fueron superadas por las de China, cuyas emisiones comenzaron a aumentar rápidamente a partir de la década de 1970. El Reino Unido fue el tercer mayor emisor durante un siglo, desde 1870 hasta 1970, cuando fue superado por Brasil.

El presidente de la Cop26, Alok Sharma, dijo: “Los grandes emisores, especialmente los del G20, tienen la responsabilidad de enviar un mensaje fuerte y poderoso al mundo de que están aumentando la ambición y acelerando la acción sobre el cambio climático. Si bien quienes más han contribuido al problema del calentamiento global deben tomar la iniciativa, todos los países y partes de la sociedad tienen un papel que cumplir para afrontar este desafío compartido ".

El análisis de Carbon Brief utilizó datos del Centro de Análisis de Información de Dióxido de Carbono, Our World in Data, Global Carbon Project, Carbon Monitor y estudios sobre las emisiones de la deforestación y los cambios en el uso de la tierra . Se inicia en 1850, antes de lo cual los datos confiables son escasos, por lo que no incluye las emisiones de la deforestación ocurrida antes de esa época. Representa los cambios en las fronteras nacionales a lo largo del tiempo, pero no atribuye las emisiones de países previamente colonizados a la nación colonizadora.