Luego de casi dos años desde que se detectaron los primeros casos de coronavirus y a pesar del avance de la campaña de vacunación, varios países de Europa registran cifras récord de contagios que obligan a repensar la vuelta de medidas restrictivas en muchos casos.

Alemania

Registró un nuevo máximo de casos de coronavirus al registrar más de 52.826 en la última jornada y 294 muertos, lo que eleva los totales a 5.129.950 y 98.274, respectivamente, según datos del Instituto Robert Koch. Los estados de Alemania han empezado a imponer nuevas restricciones en el marco de la pandemia y ante el repunte de casos que atraviesa el país sin esperar la aprobación del Gobierno alemán para actuar frente al incremento de la incidencia epidemiológica.

Austria

Desde las primeras horas del lunes los ciudadanos que no puedan demostrar estar vacunados o haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses solo podrán salir de casa bajo determinadas circunstancias. El confinamiento para los no vacunados pretende hacer la vida más difícil a los que, pudiendo hacerlo, no se han inmunizado. Austria, junto con Alemania y Suiza, es uno de los países de la Europa occidental con peor tasa de vacunación.

República Checa

El Ministerio de Salud dijo que registró 22.479 nuevos casos en las últimas 24 horas, superando en casi 5.000 el récord previo del 7 de enero y casi 8.000 más que hace una semana. El primer ministro Andrej Babis dijo que el Gobierno consideraba varias opciones, incluyendo seguir los pasos de la vecina Austria y confinar a los no vacunados. Agregó que otras de las medidas en estudio es no dejar entrar más a gente a eventos públicos, bares o restaurantes solo con una prueba negativa de coronavirus.

Eslovaquia

Informó 8.342 nuevos contagios, superando el récord de 7.244 del viernes pasado. El Gobierno eslovaco dijo que planea introducir nuevas restricciones para las personas no vacunadas porque los hospitales de la nación se están sobrecargando de pacientes con Covid-19.

Polonia

En Polonia, en tanto, el Gobierno informó 24.239 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra máxima desde abril. El Ministerio de Salud informó además 463 fallecidos por el virus, para un total de 79.624 casos letales en lo que va de la pandemia.Polonia acumula más de 3,2 millones de contagios.



Los médicos polacos atribuyen el aumento de los casos al incumplimiento de las restricciones y recomendaciones correspondientes. El 17 de marzo Polonia decretó un confinamiento total y desde finales de ese mes rigen restricciones adicionales y solo funcionaron los servicios de primera necesidad.



No obstante, en mayo las autoridades cancelaron la mayor parte de las restricciones incluyendo la obligación de llevar mascarillas en las calles, empezaron a funcionar los restaurantes, cafés, teatros y cines.

Hungría

Informó 178 muertes y 10.265 contagios en las últimas 24 horas, las peores cifras desde haber superado un devastador brote en el primer trimestre del año. Uno de los primeros países en comenzar a vacunar, Hungría ha chocado con la renuencia de muchos de sus ciudadanos a ser inoculados, ya que alrededor del 40% de su población todavía no se aplicó ni una dosis.

Portugal

Si bien encabeza la lista de los países más inmunizados del mundo contra la Covid-19, prevé nuevas restricciones para hacer frente a un recrudecimiento de la epidemia, caracterizado por un aumento de las hospitalizaciones y del número de casos.El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, defendió el regreso del uso de la mascarilla obligatoria en el exterior.

Esta medida, instaurada en octubre de 2020, se había levantado el pasado 13 de septiembre. El primer ministro socialista, António Costa, también sugirió que el país podría restablecer algunas medidas restrictivas debido al aumento de casos en Europa, en particular al acercarse las fiestas de fin de año.