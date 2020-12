Europa de a poco va tomando medidas más restrictivas frente al COVID-19 con vistas a la Navidad. El objetivo es intentar evitar una tercera ola a principios de año, ya la espera de las vacunas.

Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Italia, España y varios países del este de Europa registran un aumento de los contagios. Reino Unido decretó la máxima alerta en Londres tras detectar una "nueva variante" del coronavirus, que se propaga con gran rapidez por la capital y el sur de Inglaterra, según informa Efe.

El panorama en los principales países:

Italia: el gobierno de Giuseppe Conte prohibió trasladarse de una región a otra entre el 21 de diciembre y el 6 de enero de 2021, excepto por motivos de salud o laborales. Por otra parte, los días 25 y 26 de diciembre, así como el 1 de enero, estará prohibido desplazarse fuera del propio municipio, salvo por motivos de salud y laborales. Italia, el primer país afectado por el coronavirus en Europa, registró hasta ahora más de 56.000 muertes, y el Gobierno teme una tercera oleada después de las vacaciones de invierno si no se toman medidas estrictas.

Coliseo

: Londres tiene previsto sumarse el miércoles a otras grandes ciudades inglesas, como Birmingham y Manchester, al imponer medidas más estrictas, como el cierre de pubs y restaurantes, salvo por pedidos a domicilio y para llevar, y la prohibición de reunirse con personas no convivientes. Desde este miércoles la mayoría de la población en Inglaterra, no puede reunirse en eventos sociales en un jardín privado ni en la mayoría de espacios públicos abiertos con nadie con quien no residan. Las dudas son especialmente grandes en Gales, donde los contagios han crecido con mucha rapidez las últimas semanas. No obstante, no se descarta que el gobierno británico flexibilice levemente las medidas para las reuniones navideñas.

España: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió que se está produciendo un "preocupante aumento del número de contagios" de coronavirus y, por ello, ha avisado de que, de ser necesario, planteará a las distintas autonomías endcer el plan de restricciones para afrontar la Navidad, que se aprobó hace unas semanas que ampliaba de seis a diez el número de personas permitidas por reunión, y extender el toque de queda hasta la 1.30 en Nochebuena.

Francia: se endurecieron las medidas, y del confinamiento parcial que regía en el país en el marco de la pandemia, se pasó a un toque de queda más estricto, que se extenderá desde las 20 hasta las 6. Este martes se confirmaron 11.532 contagios y 300 fallecidos debido a la enfermedad en las últimas 24 horas, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud del país. Con los nuevos datos, el balance de Francia ha aumentado hasta las 2.391.447 personas contagiadas, mientras que las víctimas mortales ascienden hasta las 59.072.

Torre Eiffel. Agencia Reuters

Países Bajos:

este lunes

se cerraron

guarderías, colegios e institutos, y de toda la actividad no esencial, lo que incluye comercios, gimnasios, prostíbulos y museos, hasta el 19 de enero. Es

el confinamientos más rígido aplicado en Países Bajos desde marzo tras dispararse los contagios a unos 10.000 casos por día. Los bares y restaurantes ya llevan dos meses cerrados.

El número de invitados a un domicilio

se limita a un máximo de dos personas. La excepción a la norma será el 24, 25 y 26 de diciembre cuando se pueda recibir un máximo de tres visitas por día en casa, como en la actualidad, quedando excluidos del cómputo los niños de hasta 12 años.

República Checa: comenzó este miércoles a hacerse test rápidos de antígenos a la población para detectar y aislar infecciones con el SARS-CoV-2 asintomáticas, en medio del repunte de contagios registrado en las últimas cuatro semanas. Las pruebas son gratuitas y voluntarias. En las últimas 24 horas la República Checa registró 7.889 nuevos contagios por coronavirus, un 35% más que hace una semana, y 2.713 casos más que la víspera.

Portugal: se encuentra en estado de emergencia, el nivel de alerta más alto del país, hasta el 23 de diciembre, y desde que comenzó la pandemia ha registrado 5.733 fallecidos. El Gobierno contempla una posible anticipación del inicio de la vacunación contra el covid-19 para la última semana de 2020.