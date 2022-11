José Irizarry acepta que es conocido como el agente más corrupto en la historia de la DEA y admite que “se convirtió en otro hombre” al conspirar con los cárteles colombianos para construir un lujoso estilo de vida con costosos autos deportivos, joyas Tiffany y amantes en todo el mundo.

Pero mientras usaba sus últimas horas de libertad para contar su historia a Associated Press, Irizarry dice que no caerá solo por esto, acusando a algunos colegas de confianza de la DEA de unirse a él para sustraer millones de dólares de las operaciones de lavado de dinero del narcotráfico para financiar una década de viajes de lujo al extranjero, cenas elegantes, asientos de primera en eventos deportivos y libertinaje al estilo de una fraternidad.

Tal como lo cuenta Irizarry, decenas de otros agentes federales, fiscales, informantes y, en algunos casos, los mismos contrabandistas del cártel participaron en el viaje de placer de tres continentes conocido como “Team America” que eligió ciudades para recoger lavado de dinero principalmente con fines festivos. o para coincidir con partidos de fútbol del Real Madrid o de tenis de Rafael Nadal.

Eso incluyó paradas en el camino en las salas VIP de los locales de striptease del Caribe, el barrio rojo de Ámsterdam y a bordo de un yate colombiano que zarpó con mucho alcohol y más de una docena de prostitutas. “Teníamos libre acceso para hacer lo que quisiéramos”, dijo Irizarry, de 48 años, a la AP en una serie de entrevistas antes de comenzar una sentencia de 12 años en una prisión federal.

“Generaríamos retiros de dinero en los lugares a los que queríamos ir. Y una vez que llegamos allí, se trataba de beber y chicas”. Todo este jolgorio se originó, dijo Irizarry, en una comprensión aplastante entre los agentes de la DEA en todo el mundo de que no hay nada que puedan hacer para hacer mella en la guerra contra las drogas de todos modos.

Sólo se preocupó nominalmente por construir casos o detener un flujo récord de cocaína y opioides ilegales hacia los Estados Unidos que ha provocado más de 100,000 muertes por sobredosis de drogas al año. “No se puede ganar una guerra imposible de ganar. La DEA lo sabe y los agentes lo saben”, dijo Irizarry. “Hay tanta droga saliendo de Colombia. Y hay tanto dinero. Sabemos que no estamos haciendo una diferencia”.

“La guerra contra las drogas es un juego… Fue un juego muy divertido que estábamos jugando”.

La historia de Irizarry, que algunos excolegas han atacado como un intento ficticio de reducir su sentencia, se produjo en días de entrevistas contritas, amargas y a veces llorosas con la AP en el barrio histórico de su natal San Juan.

Fue más o menos la misma versión que le dio al FBI en largos interrogatorios y documentos judiciales sellados obtenidos por la AP después de que se declaró culpable en 2020 de 19 cargos de corrupción, incluidos lavado de dinero y fraude bancario.

Pero después de años de retratar a Irizarry como un agente deshonesto que actuó solo, los investigadores del Departamento de Justicia de los EE.UU. han comenzado en los últimos meses a seguir de cerca su hoja de ruta confesional, interrogando a hasta dos docenas de agentes y fiscales actuales y anteriores de la DEA acusados por Irizarry de volverse ciego.

Con poca fanfarria, la investigación se ha centrado en un ex socio de la alta sociedad de Irizarry y varios otros colegas de confianza de la DEA asignados al lavado de dinero internacional. Y al menos tres fiscales federales actuales y anteriores han enfrentado interrogatorios sobre las escandalosas fiestas de Irizarry, incluido uno que aún ocupa un puesto importante en Miami, otro que apareció en el programa de televisión “The Bachelorette” y un ex fiscal de Ohio que fue confirmado para servir como fiscal federal en Cleveland este año antes de retirarse abruptamente por razones familiares no especificadas.

La investigación en expansión se produce cuando la principal agencia de aplicación de la ley de narcóticos de Estados Unidos se ha visto sacudida por repetidos escándalos de mala conducta en sus filas de 4.600 agentes, desde uno que aceptó sobornos de los traficantes hasta otro acusado de filtrar información confidencial a objetivos de la aplicación de la ley.

Pero, con mucho, el ojo morado más grande es Irizarry, cuya traición total a la insignia está en el centro de una revisión externa en curso de las operaciones extranjeras en expansión de la DEA en 69 países.

El otrora destacado agente acusó a algunos excolegas del Grupo 4 de la DEA con sede en Miami de llenarse los bolsillos y falsificar registros para reponer un fondo para sobornos utilizado para viajes al extranjero durante la mayor parte de una década, hasta su renuncia en 2018.

Acusó a un agente de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. de aceptar un soborno de $20.000. Recientemente, el FBI, la Oficina del Inspector General y un fiscal federal entrevistaron a Irizarry en prisión sobre otros empleados federales y las denuncias que presentó sobre mala conducta en interdicciones marítimas.

“Fue demasiado extraño para ellos creer que esto realmente estaba sucediendo”, dijo Irizarry sobre los investigadores. “La acusación pinta una imagen de mí, el agente corrupto que hizo todo este plan. Pero no habla del resto de la DEA. Yo no era el autor intelectual”.

El juez federal en Tampa que sentenció a Irizarry el año pasado pareció estar de acuerdo y dijo que otros agentes corrompidos por el “atractivo del dinero fácil” deben ser investigados.

