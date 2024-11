Hay una pregunta que muchos se hacen, ya sea desde el interés o desde el desconocimiento: ¿Cómo afecta a nuestro país una elección que sucede a miles de kilómetros? El economista y exdirector del FMI Claudio Loser dio su visión al respecto en “Ponete al Día”.

Si bien sostuvo que el resultado “no es inesperado”, no deja de sorprender el hecho de que Trump haya triunfado con tanta comodidad. A esto se le suma que los republicanos no sólo tendrán al presidente, sino también la mayoría en el Senado y en cantidad de gobernadores, por lo cual la agenda de Trump podría moverse con mucha velocidad.

Empezando por la región, el entrevistado opinó: “Las posibles medidas que tome van a afectar a la economía internacional, creo que le va a pegar duro a América Latina”. Se especula que el presidente electo podría “cerrar” la economía estadounidense e imponer altísimas tarifas de importación.

Respecto a Argentina, el panorama no parece ser diferente. En relación a la aparente amistad entre Trump y Milei, Claudio Loser dijo: “No sé cuánto puede durar. En Argentina se piensa que eso puede ayudar, pero él (Trump) va a imponer tarifas a todo el mundo, no le va a tener particular cariño a América Latina”.

El economista también hablo sobre los 11mil millones de dólares que el FMI le debe a Argentina, como parte de aquel famoso préstamo tomado por Mauricio Macri. Lo cierto es que los países prestamistas consideran que es demasiado riesgoso otorgar tanto dinero a nuestro país: “Va a haber posibilidad de un acuerdo, pero no creo que se dé esa cantidad”.