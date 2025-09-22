El hilo en X del Secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, generó una variada repercusión en el corazón financiero del mundo.

Wall Street celebró lo escrito por el funcionario respecto del acompañamiento y soporte para el gobierno de Javier Milei. Hasta la reunión de este martes entre el presidente argentino con su par estadounidense, Donald Trump, en Manhattan, sólo conocemos lo estrictamente declamativo que apagó un incendio que amenazaba con propagarse luego de un viernes trágico con la intervención del Banco Central por 678 millones de dólares.

Ver: El Tesoro de EE.UU confirmó el apoyo a Argentina y Javier Milei viaja a Nueva York



El economista argentino Guillermo Mondino es profesor de la Universidad de Columbia y también es asesor de fondos de Inversión. En diálogo con el programa de streaming “Maximediodía” con el periodista Maximiliano Montenegro que se emite en Ahora Play, comenzó reconociendo el soporte importante e incuestionable de los EE UU, pero alertó por la letra chica de lo que puede ocurrir en un futuro mediato. Solicitó ver los detalles finos y añadió que significa aire en un momento que el gobierno lo necesitaba mucho.



Mondino no obstante fue muy crítico con la mala praxis del gobierno de Javier Milei en lo político y lo económico que lo llevó a necesitar un nuevo salvataje, esta vez trascendiendo al FMI y dependiendo de la administración de Trump.

El profesor de Columbia agregó que significará otra oportunidad para reinterpretar el programa con el Fondo Monetario para volver a los puntos nodulares del entendimiento respecto de la libre flotación del dólar y, sobre todo, la acumulación de reservas.

Además aseguró que más allá del resultado electoral de octubre y las líneas madres de los acordado con el Tesoro de Estado Unidos, Argentina necesita ir a un modelo cambiario más sustentable en el tiempo.

Por último, Mondino imaginó que podrían darse algunas líneas de Swap cambiables por pesos de nuestro país y otras opciones. Negó casi terminantemente la posibilidad que haya una erogación sustantiva que permita el sueño húmedo del Presidente para una dolarización imposible.