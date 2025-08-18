La Justicia de Irlanda denegó el pedido de ejecutar el fallo del caso de la petrolera YPF, que había sido solicitado por demandantes irlandeses.

La Procuración del Tesoro Nacional sostuvo que la decisión judicial constituye la primera resolución en el marco de los intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina, según informó Infobae.

La jueza Loretta Preska, quien condenó en primera instancia al país, ordenó la entrega de las acciones de la petrolera por 16.000 millones de dólares.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York analizará en septiembre el pedido de entrega de las acciones en manos del Estado argentino, y en octubre, después de las cruciales elecciones legislativas, se expedirá sobre la apelación de fondo.