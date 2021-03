Como en el relato bíblico, Nueva Gales del Sur, afronta una tras otra, todas las plagas: arañas, sequía e incendios, la Covid-19 y ahora: ratas.

Parece que todos en las ciudades rurales del noroeste de Nueva Gales del Sur y el sur de Queensland tienen su propia historia de guerra contra los ratones. En publicaciones en línea, detallan cómo se despiertan con excrementos de ratón en sus almohadas o miran el suelo moverse por la noche mientras cientos de miles de roedores huyen de los rayos de las antorchas.

Lisa Gore de Toowoomba le dijo a Guardian Australia que su amiga quitó la tela de su sillón cuando comenzó a oler algo muy desagradable, solo para encontrar un nido de ratones bebés en el relleno.

Karen Fox, residente de Dubbo, salió de la ducha el viernes por la mañana y vio un ratón mirándola desde el respiradero del techo. No hay nada que pueda hacer, dice, porque las tiendas están con stocks agotados de trampas.

En Gulargambone, al norte de Dubbo, Naav Singh llega cinco horas antes para trabajar en el supermercado 5Star para limpiar después de la estadía nocturna de los visitantes no invitados.

“A veces no queremos entrar por la mañana. Apesta, van a morir y es imposible encontrar todos los cuerpos… Algunas noches estamos atrapando más de 400 o 500 ”, cuenta.

Antes de abrir, Singh debe vaciar las 17 trampas de la tienda, barrer los excrementos y tirar cualquier producto que los ratones hayan atacado. “Tenemos cinco o seis contenedores cada semana llenos de comestibles que estamos tirando”, dice.

Ben Keen sostiene solo una fracción de los ratones que su familia atrapa cada noche en Coonamble. Fotografía: Pip Goldsmith

La empresa familiar ha tenido que reducir drásticamente las existencias, poner lo que pueda en contenedores protegidos, utilizar heladeras vacías para almacenar el resto. Nada en la tienda es seguro, y los ratones incluso mastican botellas de plástico para refrescos. “Corrían más rápido después de eso”, bromea Singh.

Después de años de sequía, las zonas rurales de Nueva Gales del Sur y partes de Queensland disfrutaron de una cosecha excelente debido a la reciente temporada de lluvias. Pero esta afluencia de nuevos productos y cereales ha provocado una explosión en la población de ratones. Los lugareños dicen que comenzaron a notar los enjambres en el norte en octubre y la ola de roedores se ha extendido hacia el sur desde entonces, creciendo a proporciones bíblicas.

Singh estima que la plaga hasta ahora le ha costado al negocio más de 30,000 dólares y no está seguro de cuánto tiempo más puedan continuar.

Los lugareños dicen que la plaga ha afectado tanto la vida diaria de las personas que el inicio de conversación habitual ha cambiado de un comentario sobre el clima a comparar cuántos ratones atraparon la noche anterior.

Pip Goldsmith en Coonamble sabía que tendría que colocar trampas en su casa y en los campos cuando los ratones comenzaran a descender, pero no tenía idea de que ella también tendría que hacer lo mismo en su automóvil.

“Me di cuenta de que había un paquete de galletas de semillas que se había caído de una bolsa de compras en el asiento trasero; los ratones habían masticado la caja y se habían comido cada semilla. No quedaba nada ”, dice. “Esa noche coloqué seis trampas y seguí revisándolas. Creo que atrapé casi 20 ratones antes de la medianoche".

"Apestan, estén vivos o muertos, a veces no se puede escapar del olor ... es opresivo, pero somos resistentes".

La plaga ha dado lugar a una nueva forma de unión familiar mórbida, con niños alistados como soldados de primera línea en la lucha contra los roedores. “Tengo un niño de cuatro y cinco años, nos divertimos mucho diseñando nuestras trampas con baldes y botellas de vino; son muy rápidos para atrapar y desechar ratones. Te hace sentir orgulloso y aprensivo al mismo tiempo ”, dice Goldsmith.

Gore, en Queensland, dice que su hijo de 12 años ha asumido el papel de principal soldado anti-parásitos de la casa. “Sale a las 6 de la tarde y coloca las trampas, y luego entra durante aproximadamente una hora y luego sale, las vacía y las vuelve a colocar, y sigue haciéndolo cuatro o cinco veces”, dice ella.

“El récord es de 183 en una noche ... Es como su trabajo en este momento. Está muy orgulloso de sí mismo ”, dice.

Lucy Moss, propietaria del café Mink and Me en Coonamble, dice que tuvo que pagar para que le repararan el refrigerador siete veces después de que los cadáveres de ratones muertos obstruyeran la maquinaria. “Los ratones entran en el ventilador de la parte inferior y se divierten mucho y luego el ventilador se enciende y no pueden salir”, dice.

Karanouh es uno de las decenas de alcaldes que han pedido al gobierno estatal que declare el problema del ratón como una plaga oficial y que ayude a proporcionar cebo adicional, pero hasta ahora no han querido. “No puedo entender por qué [no lo declaran]. Es peor que la plaga de ratones de 1984 ”, dice Karanouh.

"Creo que no quieren hacerlo porque van a tener que desembolsar mucho dinero".

En un comunicado, un portavoz del ministro de agricultura, Adam Marshall, dice que "tanto el Departamento de Industrias Primarias como los Servicios de Tierras Locales están proporcionando información y asistencia a los propietarios sobre cómo controlar los ratones en las granjas", pero indica que los cebos comerciales para ratones ya están disponibles.

El gobierno puede desconfiar de gastar hasta decenas de millones para tratar de erradicar la plaga del ratón, cuando una ola de frío o fuertes lluvias podrían acabar con ellos de forma natural.

Los lugareños esperan que las fuertes lluvias en la región esta semana, y más tormentas pronosticadas en los próximos días, pongan fin a los meses de infestación.