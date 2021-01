La acción coordinada de un grupo personas a través de plataforma WallStreetbets de la popular red social Reddit se ha convertido en una de las mayores sacudidas que ha vivido la bolsa de Nueva York en años. Es que numerosos fondos de inversión sufrieron pérdidas estratosféricas por la vertical subida de GameStop y otras acciones en las que habían depositado masivas apuestas a la baja.

La situación ha despertado una nueva realidad y provocó que se levantaran las alarmas de los reguladores financieros del mundo.

GameStop, una popular empresa minorista estadounidense de videojuegos y productos electrónicos estuvo al borde de la quiebra a raíz de la pandemia. Sus acciones, en marzo de 2020, se desplomaron y, aunque un giro en la estrategia del negocio permitió mejorar en algo la situación, varios grupos de inversionistas apostaron por la caída de su valor.

Se trata de una maniobra frecuente denominada "compraventas en corto". Es una práctica especulativa que consiste en tomar acciones prestadas de una compañía, venderlas de forma agresiva para provocar la caída de su precio y en ese momento volver a comprarlas al precio más barato. Esto permite devolver las acciones y generar una ganancia artificial por la diferencia entre el primer precio y el segundo.

Así, los bajistas (como se les conoce a este grupo de inversionistas) ganan más cuando más cae la acción y pierden si llegase a subir, caso infrecuente porque la oferta masiva generalmente consigue el efecto de baja deseado.

Pero esto último es lo que ocurrió en Wall Street en los últimos cuatro días. La irrupción de más de dos millones de usuarios de Reddit quienes, organizados en el subforo WallStreetBets ("Apuestas en Wall Street"), decidieron la semana pasada lanzar una ofensiva contra los bajistas que especulaban contra GameStop, comprando masivamente acciones de la compañía para elevar su precio y, con ello, provocar las pérdidas millonarias que se han visto por parte de algunos fondos.

En el proceso, GameStop elevó su valor bursátil a más de US$23.000 millones (ahora vale casi tanto como Delta Air Lines Inc, y más que Kellog Co). Según Bloomberg, si viviéramos en un mundo donde no existiera Reddit y nada hubiera ocurrido, el valor real de la empresa de videojuegos estaría en torno a los US$2 mil millones, es decir, su cotización es 11 veces mayor a la esperada.

De hecho, GameStop cotiza alrededor de 67 veces su valor de libros. El precio por acción está en cerca de US$326. Para obtener este valor, los analistas generalmente analizan el flujo de caja, el crecimiento y la deuda para determinar sus precios objetivos, lo que proporciona una idea de lo que podría valer la firma en un universo paralelo, o una vez que se calme la histeria.

Pérdidas millonarias y el llamado a regular

La factura de este efecto coordinado a través de Reddit por pequeños inversionistas aficionados la están pagando (por una vez!) los grandes fondos de inversión. El fondo Point72 de Steve Cohen ha perdido cerca de un 15% de su valor debido. D1 Capital, de Dan Sundheim, ha perdido alrededor de un 20%, mientras que Maplelane Capital, un fondo de US$3.500 millones, ha perdido un 33% de su valor.

Lo ocurrido en Wall Street también ha extendido la incertidumbre por parte de los inversionistas respecto a que el efecto de GameStop se repita en otras compañías en dificultades como Blackberry, AMC o Nokia. Paradojas del mundo capitalista, muchos de los fondos e inversionistas que se han opuesto históricamente a la regulación del mercado están pidiendo ahora la intervención de las autoridades.

El regulador del mercado financiero de Estados Unidos, la SEC, aseguró estar al tanto de la situación y señaló estar trabajando con otros reguladores para " revisar las actividades de las entidades reguladas, los intermediarios financieros y otros participantes en el mercado".

La senadora Elizabeth Warren, muy crítica con Wall Street desde hace décadas, pidió a los reguladores tomar medidas. "Durante años, los mismos 'fondos buitres' y grandes inversores, hoy consternados por las operaciones de GameStop, han tratado el mercado de valores como su propio casino personal mientras los demás pagaban el precio", expuso Warren. "Ya es hora de que la SEC y otros reguladores financieros despierten y hagan su trabajo", recalcó.