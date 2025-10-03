Cuatro argentinos permanecen capturados en cárceles de Israel después de la intercepción de la flotilla Global Sumud que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional del FIU, dio detalles de la situación de los compatriotas que se encuentran "incomunicados".

Ver: A punta de pistola, Israel detuvo la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza
 

Carlos Bertola on Instagram: "🇦🇷 Carlos Antonio Bertola, "Cascote", navegaba a bordo del Estrella y Manuel, una de las tantas embarcaciones de la @globalsumudflotilla declaradas como interceptadas tras permanecer sin comunicación durante horas. Fue secuestrado ilegalmente por las fuerzas de ocupación israelí junto a los y las tripulantes de 47 países. Es momento de que los gobiernos e instituciones del mundo intervengan para garantizar la inmediata liberación de todos y todas. ¡Basta de genocidio en Palestina!"

El representante de Izquierda Socialista, oriundo de Córdoba, también formaba parte de la tripulación pero debió abandonar la flotilla por prescripción médica debido a un derrame en el ojo derecho.

Dentro de los cerca de 500 activistas detenidos, los cuatro de origen argentino son  Celeste Fierro, Carlos Bertola, Ezequiel Peressini y Nicolás Calabrese.

Nico Calabrese en Instagram: "🚨URGENTE! NICO FOI S3QU3STRADO PELO REGIME DE ISRAEL!🚨 A delegação da Global Sumud Flotilha foi ilegalmente s3qu3strada pelo regime de Israel durante sua missão humanitária rumo a Gaza. Entre os detidos está Nico Calabrese, educador popular da Rede Emancipa e morador do Rio de Janeiro. A Flotilha levava alimentos e medicamentos ao povo palestino, que resiste a um genocídio transmitido ao vivo para o mundo. Exigimos a libertação imediata de toda a delegação! Pressione o governo Lula para garantir a segurança dos ativistas da Flotilha!"

Los cuatro publicaron en sus redes videos previos a ser interceptados por las fuerzas de seguridad israelí en el Mar Mediterráneo.

Cele Fierro en Instagram: "#Difundir. Si estás viendo este video fuimos interceptados por el Estado sionista de Israel."

"Los abogados han denunciado que Israel empezó el juicio que se hace a los detenidos sin la presencia de los abogados defensores", dijo Giordano.

Eze Peressini en Instagram: "1 de octubre 19.30 hs. Cayó el sol y naves de Israel se acercan hacia nuestras posiciones. Alerta y movilización para repudiar esta acción criminal de Israel en aguas internacionales. Esperamos que no sea el último reporte que enviamos desde la @globalsumudflotilla"

Este viernes el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó una declaración de "profunda preocupación" por la situación de la flotilla Global Sumud y exigió "el resguardo de la seguridad e integridad física, psíquica de los y las tripulantes de la flotilla, sus embarcaciones, la llegada efectiva de la asistencia y la libertad inmediata de todos los detenidos".