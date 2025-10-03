Cuatro argentinos permanecen capturados en cárceles de Israel después de la intercepción de la flotilla Global Sumud que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional del FIU, dio detalles de la situación de los compatriotas que se encuentran "incomunicados".

El representante de Izquierda Socialista, oriundo de Córdoba, también formaba parte de la tripulación pero debió abandonar la flotilla por prescripción médica debido a un derrame en el ojo derecho.

Dentro de los cerca de 500 activistas detenidos, los cuatro de origen argentino son Celeste Fierro, Carlos Bertola, Ezequiel Peressini y Nicolás Calabrese.

Los cuatro publicaron en sus redes videos previos a ser interceptados por las fuerzas de seguridad israelí en el Mar Mediterráneo.

"Los abogados han denunciado que Israel empezó el juicio que se hace a los detenidos sin la presencia de los abogados defensores", dijo Giordano.

Este viernes el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó una declaración de "profunda preocupación" por la situación de la flotilla Global Sumud y exigió "el resguardo de la seguridad e integridad física, psíquica de los y las tripulantes de la flotilla, sus embarcaciones, la llegada efectiva de la asistencia y la libertad inmediata de todos los detenidos".