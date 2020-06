El servicio de correos británico (Royal Mail Service) anunció este martes que lanzó una serie de 13 sellos postales para homenajear la trayectoria de Queen, uno de los grupos de rock más influyentes del Reino Unido, que en 2021 celebrará el 50 aniversario de su creación.

Con más de 300 millones de discos vendidos a lo largo de cinco décadas, Queen representa una historia de éxito desde sus inicios en los años setenta y la transformación del adolescente Farrokh Bulsara en el ídolo de masas mundial Freddie Mercury, hasta el mítico concierto Live Aid de 1985.

Ocho de los sellos, que se presentaron este martes, muestran la imagen de algunas de las portadas de sus álbumes más populares como Queen II (1974); Sheer Heart Attack (1974); A Night at the Opera (1975); News of the World (1977); The Game (1980); Greatest Hits (1981); The Works (1984) e Innuendo (1991). Completan el set una representación de imágenes de los integrantes de Queen: Freddie Mercury en el estadio de Wembley en 1986; Roger Taylor en Hyde Park en 1976; John Deacon en el teatro Hammersmith Odeon en 1975 y Brian May en Budapest en 1986.

Así presentan las 13 estampillas en homenaje a Queen

El set entero de sellos se venderá, a nivel mundial, en un paquete de presentación, cuya compra se puede encargar ya en la página web del Royal Mail Service.

La banda liderada por el icónico Freddie Mercury se convierte así en la tercera en protagonizar una serie de sellos, después de The Beatles, que tuvo la suya en 2007 y Pink Floyd, que hizo lo propio en 2016.

"Guau……¡sellos con nuestros álbumes! Es un honor. ¡Debemos haber pasado a ser parte del mobiliario! ¡Gracias Royal Mail por hacer estos sellos! Estamos muy agradecidos”, dijo Roger Taylor, baterista de la banda. Su compañero, el guitarrista Brian May, afirmó que el grupo se ha convertido en una "institución nacional" y también celebró la iniciativa.

"Es difícil expresar con palabras lo que siento cuando veo estos hermosos sellos. Desde que los cuatro niños precoces comenzamos nuestra búsqueda hace 50 años, nuestras vidas se han dedicado a hacer realidad nuestro sueño, que parecía imposible. A veces es extraño despertarse y darse cuenta de la posición que ocupamos, ¡nos hemos convertido en una institución nacional!", exclamó.