La granja vertical con luz natural más grande de Gran Bretaña ha comenzado a cosechar y sus creadores planean construir 40 granjas más de este tipo.

No se parece en nada a una granja tradicional. Con torres blancas de verdes brillantes verduras de hoja apiladas hasta donde se pierde la mirada.

El primer invernadero gigante de Shockingly Fresh (“Shockeantemente Frescas” según una traducción non sancta de este cronista), en Offenham, pequeña localidad en Worcestershire, Inglaterra, está cosechando miles de atados de lechuga destinados a los estantes de los supermercados. La finca permite la producción de verduras de hoja verde, de frutillas y algunas hierbas.

La compañía dice que su modelo usa menos agua y produce muchas más plantas que el cultivo en el campo. Nick Green, el director de desarrollo de Shockingly Fresh, dijo: "Esta primera granja producirá alrededor de 2 millones de atados de verduras de hoja verde al año, alrededor de cuatro veces el rendimiento que esperaríamos en un terreno de este tamaño".

A diferencia de la mayoría de las granjas verticales, que utilizan sistemas completamente cerrados con calefacción y luz LED artificial, con una huella de carbono muy superior, Shockingly Fresh utiliza solo luz natural.

Esto la somete al régimen de oscuras tardes de invierno en Gran Bretaña que, a diferencia de la mayoría de las granjas hidropónicas, obliga a variar la producción durante el año, con menos cultivos y productividad en invierno.

Sus competidores dicen que es más importante producir en pequeñas unidades, cerca de dónde los productos se consumirán, aunque recientes estudios demuestran que, si lo que se pretende es bajar la huella de carbono de nuestros alimentos, es más importante lo se consume antes qué en dónde se produjo.

Green agrega: “La producción no es completamente lineal como lo sería en una granja vertical completamente iluminada. Pero coincidimos con el patrón de consumo de la gente: la gente no come tanta lechuga en invierno como en verano ".



Frutas de temporada, como las frutillas, se pueden cultivar también en los meses más fríos, dice la compañía, lo que podría ayudar a reducir las importaciones. “En última instancia, es mejor para el medio ambiente. No puedo decir que sea neutral en carbono, pero no es tan ávido de carbono como lo sería una granja vertical con iluminación LED”, dijo Green.

Su próxima granja, planeada para West Calder en Escocia, será aún más grande y podría ser la granja vertical más grande del Reino Unido.

Otras experiencias

Muchas empresas en todo Europa están experimentando con granjas hidropónicas y otras granjas verticales, a medida que se reevalúa el uso de la tierra, un bien escaso y costoso en el viejo continente.

En todo caso, debe notarse que no se cuestiona el modelo de consumo, en dónde, no importa en que lugar del mundo ni en que estación estemos a la hora de elegir nuestros consumos.

Los científicos están desarrollando formas en que la agricultura podría aumentar el rendimiento y utilizar menos tierra, pesticidas y agua, de modo que se pueda dejar más tierra para la naturaleza y el imprescindible proceso de reforestación, uno de los requisitos para llegar a la neutralidad en las emisiones globales.

Otros ejemplos notables incluyen Growing Underground (“Creciendo Bajo Tierra”), que produce microverduras y hojas de ensalada debajo de las concurridas calles de Clapham, y LettUs Grow que también produce verduras de hoja.

Está última, con un juego de palabras en el nombre porque la traducción literal podría ser “Crezcamos” o “Vamos a Crecer”, pero tiene una doble “t” en alusión a “Lettuce”, lechuga en inglés, que se pronuncia muy parecido.

Algunos supermercados, incluida Marks & Spencer, una de las cadenas más grandes del Reino, ya han introducido hierbas frescas cultivadas verticalmente en su sección de frutas y verduras, en donde los consumidores tienen en cuenta las cuestiones ambientales a la hora de comprar.