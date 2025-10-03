La organización terrorista Hamas aceptó comenzar las negociaciones con Estados Unidos sobre el plan de paz de veinte puntos que presentó el presidente norteamericano, Donald Trump, junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

La Agencia Reuters informó que Hamas dio a conocer un comunicado en el que acepta parte de la propuesta y pide abrir una mesa de negociaciones.

La iniciativa de Trump estipula un cese inmediato del fuego y un plazo de 72 horas para la entrega de rehenes. Además, fija la salida de Hamas de Gaza para la conformación de un gobierno de transición integrado por tecnócratas palestinos y la tutela de una "Comisión de Paz".

Las autoridades de Hamas expresaron este viernes la "aprobación de la liberación de todos los prisioneros de ocupación, tanto vivos como restos, de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump, con las condiciones de campo necesarias para implementar el intercambio".

Además, el documento contiene una aceptación de "entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas) basado en el consenso nacional palestino y apoyado por el respaldo árabe e islámico".