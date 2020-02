Las historias asociadas al crucero en cuarentena en Japón dan para hacer una película. O varias.

Se supo ayer que una pareja de británicos que estaba en plena luna de miel en el crucero acaba de separarse. El motivo no es una riña conyugal: él es uno de los 61 pasajeros que dio positivo para coronavirus en este crucero en Japón.

Se trata del británico Alan Steele, de 58 años según confirmaron agencias noticiosas. Se casó con su esposa, Wendy, el mes pasado y la pareja de Wolverhampton estaba celebrando su luna de miel en el crucero Diamond Princess.

Alan, que tenía previsto comenzar en un nuevo trabajo el 10 de febrero, acaba de publicar en Facebook:

“ Solo para que sepan que me han diagnosticado que tengo el virus y me están enviando al hospital.

También me gustaría decir que en este momento no estoy mostrando ningún síntoma, por lo que es posible que sea portador.

Te haré saber cómo voy en cuando sea posible”

Alan ha sido retirado de la nave para ser tratado en un hospital cercano. Mientras tanto Wendy, que celebrará su cumpleaños número 52 el 11 de febrero, permanece en cuarentena en el barco.