HBO Max no deja pasar este día especial para armar una bandeja de contenidos para disfrutar de la llegada de la primavera y el Día del Estudiante.

El término “heartwarming” se traduce al castellano como reconfortante, pero la idea de que algo nos “caliente el corazón” suena aún más lindo y tanto la primavera como el festejar con amigos es un poco eso ¿o no?.

Reconfortante puede ser un abrazo, una mirada, unas palabras, un amigo, una estación y, cómo no, una película o serie. ¿Buscás el lugar perfecto para el picnic de hoy?, con títulos como:

BIG FISH

Will no tiene muy buena relación con Edward, su padre, pero tras enterarse de que éste padece de una enfermedad terminal, regresa a su hogar para estar a su lado. Una vez más, se verá obligado a escucharlo mientras cuenta sus interminables cuentos de su juventud. Pero, en esta ocasión, Will tratará de diferenciar la realidad de la ficción -elementos que aparecen siempre mezclados- de las historias de su padre.

LA LA LAND

Emma Stone y Ryan Gosling son Mia y Sebastian, una actríz y un músico de jazz que se conocen mientras persiguen su sueño de convertirse en estrellas de Hollywood. Ganadora de 6 Premios Oscar, incluyendo el de mejor director.

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS

Su historia se desarrolla en la Tercera Edad del Sol de la Tierra Media, un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas como los hobbits, los elfos o los enanos, así como por muchas criaturas reales y fantásticas. La primera película de la saga narra el viaje del protagonista principal, Frodo Bolsón, hobbit de la Comarca, para destruir el Anillo Único y la guerra que provocará el enemigo para recuperarlo.

MIDNIGHT IN PARIS

Gil es un exitoso escritor de Hollywood que viaja a París con su prometida, Inez. En estas vacaciones realiza giras solo por la ciudad y, en una de sus excursiones nocturnas, se encuentra con un grupo extraño -pero familiar- que lo hacen viajar de regreso en el tiempo para tener una noche con los iconos del arte y la literatura.

ANTES DE LA MEDIANOCHE

Han pasado casi dos décadas desde que Jesse y Clie se conocieron en Viena y nueve años desde su segundo y último encuentro romántico en París. Ahora, sus conversaciones giran en torno a sus diferencias. ¿Acaso les queda una oportunidad?

MAMMA MIA!

Sophie tiene un solo deseo para que su casamiento sea perfecto: conocer a su papá. La periodista y locutora inglesa Jenni Murray llamó a esta película como una “obra que afirma la vida”. Es que Mamma Mia lo que hace es explorar, a través de la música, la vida de Sophie y su sentimiento de no sentirse completa sin un vínculo paterno. En vísperas de su casamiento, decide invitar de forma secreta a tres hombres que tuvieron relación con su madre para descubrir cuál de ellos es su padre. Pero al final de la película, Sophie comprende que, después de todo, su vínculo más importante siempre fue el que tiene con su madre. Y más importante aún, toma conciencia de que no necesita de ningún título en su vida para hacer de ella algo maravilloso.

SEX AND THE CITY 2

Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda, regresan para darte un poco de la Gran Manzana -y más allá- en una divertida secuela.

También vas a encontrar títulos como VIAJE 2: LA ISLA MISTERIOSA, INTERSTELLAR, NUESTRA BANDERA ES MUERTE, DUNA, JURASSIC WORLD, SMALLVILLE, entre otros.