"And Just Like That", la serie Max Original de 10 episodios se estrena vía streaming. HBO Max difundió la fecha de lanzamiento de la serie del productor ejecutivo Michael Patrick King.



Estará disponible en la plataforma el 9 de diciembre con dos capítulos. Luego, se verán ocho episodios de forma semanal, los jueves solo en HBO Max.

Esta nueva serie, abre un nuevo capítulo en su historia luego de la innovadora serie original de HBO Sex and the city, del productor ejecutivo Michael Patrick King.

Veremos a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30, hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50 ¿Cuánto han cambiado sus vidas en 20 años?.



En "And Just Like That" participan tres de las cuatro protagonistas originales.



La serie también incluye a los miembros del elenco: Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.

Los productores ejecutivos son Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi y Michael Patrick King. Los escritores incluyen King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky.

La serie Sex and the city de HBO fue creada por Darren Star y está basada en el libro Sex and the city de Candace Bushnell.



Mirá el teaser de "And Just Like That":