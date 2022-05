En la fecha que se ha convertido en el día festivo no oficial de la banda, el quinteto certificación de platino Hollywood Undead compartió un nuevo tema y lyric video: "Wild In These Streets", que ya se encuentra disponible a través de BMG.

La furiosa nueva canción y el estilizado lyric video ofrecen a los fans una faceta decididamente diferente de la nueva música de la banda, en comparación con el single anterior "Chaos", ambos del próximo álbum aún por anunciar; esta vez abrazando su ascenso desde las salvajes calles de Los Ángeles.

El video cuenta con fotografías de los archivos de la banda, en una ingeniosa oda estilizada a partir del videojuego Grand Theft Auto.

Sobre el nuevo tema, Johnny 3 Tears comentó: "'Wild In These Streets' es una canción sobre crecer en Los Ángeles cuando éramos niños y ese ambiente que era como un polvorín. Queríamos capturar lo sombrío, pero también la vitalidad que había debajo".

Hollywood Undead finalizó recientemente la gira norteamericana “Kill The Noise North American Tour” junto a Papa Roach y Bad Wolves.

Las entradas para las próximas fechas ya están a la venta en www.hollywoodundead.com