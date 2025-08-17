El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, generó hoy una fuerte polémica y despertó indignación tras alabar la figura del Rey durante un acto oficial en homenaje al General José de San Martín, quien luchó por la independencia de la corona española.

Según lo publica Nuevospapeles por Noticias Argentinas, el polémico episodio ocurrió en la ciudad de Cádiz, donde el embajador fue el orador principal y entregó una ofrenda floral junto al alcalde local, Bruno García de León, en el marco del 175.º Aniversario de la muerte del Libertador.

“Evocamos no solo la gesta libertadora de América, sino también los lazos entrañables que lo unen (a San Martín) con Cádiz y con España”, dijo el diplomático durante su alocución.

Asimismo, recordó que “San Martín, en su lecho de muerte, dijo: ‘Seamos libres, lo demás no importa’...” para concluir exclamando: “¡Viva Argentina, viva San Martín, viva Cádiz, viva España, viva el Rey y viva la libertad!”.

El exabrupto del diplomático se produjo en un contexto de máxima solemnidad patriótica, lo que acentuó la sorpresa y el malestar entre los presentes.

Por su parte, la cuenta oficial de la embajada argentina en redes sociales destacó en su publicación el discurso del embajador sobre los lazos históricos y la frase de San Martín, pero no hizo ninguna referencia a la proclama que generó la polémica.