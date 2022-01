Este jueves se cumplen 77 años de la liberación por parte de las tropas soviéticas -un 27 de enero de 1945- del campo de concentración de Auschwithz-Birkenau, que el régimen de la Alemania nazi había instalado en Polonia durante la segunda Guerra Mundial con el propósito de eliminar al pueblo judío de la Europa ocupada, y para rendir tributo a las víctimas de ese genocidio ese día se recuerda en todo el mundo el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

La fecha fue establecida oficialmente el 1° de noviembre de 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para apoyar el desarrollo de programas educativos que recuerden el Holocausto y prevenir futuros genocidios, y en la Argentina se realizan toda esta semana diferentes actividades con ese objetivo.

En ese sentido, Marcos Cohen, vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) conversó en Radio Universidad sobre la importancia de recordar este día:

"Es un acto que no se debe olvidar justamente para que no se vuelva a repetir, el ejercicio de la memoria y la educación es fundamental para que estas cosas no vuelvan a pasar"

En ese sentido, sostuvo que el holocausto es "la principal barbarie de la humanidad en la historia". A su vez, marcó que no solo mataron a seis millones de judíos sino también a grupos vulnerables minoritarios, como dirigentes católicos, homosexuales y gitanos, entre otros.

Por otro lado, advirtió sobre la gravedad de negar los hechos ocurridos: "El negacionismo es tan peligroso como el propio holocausto lo ha sido".

El Gobierno realizará un acto en conmemoración

El canciller Santiago Cafiero encabezará el jueves el acto oficial que se realizará a las 13 de este jueves en el Museo del Holocausto, en Montevideo 919 de esta capital, que preside Marcelo Mindlin. Junto a Cafiero estarán Mindlin, los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; sobrevivientes de la Shoá residentes en la Argentina, representantes de la DAIA, la AMIA, el Centro Simon Wiesenthal, el Centro Ana Frank, el Instituto Auschwitz, las entidades ICUF, BAMA, B'nai B'rith Argentina y representantes diplomáticos, informó la Cancillería.

Fuente: Télam