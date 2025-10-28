El huracán Melissa, de categoría 5, se aproxima a Jamaica como la tormenta más poderosa registrada en los 174 años de historia meteorológica de la isla. El sistema alcanza vientos sostenidos de 280 km/h y avanza lentamente hacia el norte-noreste.

El primer ministro jamaicano, Andrew Holness, advirtió que “no existe infraestructura en la región capaz de resistir un fenómeno de esta magnitud” y pidió a la población acatar las órdenes de evacuación. “El desafío será la velocidad de recuperación”, señaló en un mensaje televisado.

Hasta el momento, siete personas han muerto en el Caribe (tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana) mientras los equipos de rescate enfrentan cortes de energía, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Huracán Melissa: Jamaica y el Caribe enfrentan la tormenta más fuerte en 174 años
En Cuba, las autoridades ordenaron la evacuación de más de 600.000 personas en las provincias de Santiago, Guantánamo, Holguín y Granma, donde se espera el impacto de Melissa durante la noche del martes. En tanto, las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos se preparan para la llegada del sistema el miércoles.

Según comentó Colin Bogle, asesor de Mercy Corps, la mayoría de las familias se está refugiando en sus hogares a pesar de que el gobierno ordenó evacuaciones en comunidades propensas a inundaciones.

“Muchos nunca han experimentado algo como esto antes y la incertidumbre es aterradora”, además agregó: “Hay miedo a perder hogares, medios de vida y hasta la vida misma”.

El ministro de Salud jamaicano, Christopher Tufton, informó que se trasladó a pacientes de hospitales costeros hacia pisos superiores ante el riesgo de marejadas ciclónicas de hasta cuatro metros de altura.

Las autoridades temen daños “catastróficos” en infraestructura, viviendas y redes eléctricas. Mientras tanto, los meteorólogos advierten que Melissa podría mantener su intensidad al atravesar el Caribe occidental antes de dirigirse hacia el sureste de las Bahamas.