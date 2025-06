Imágenes dramáticas circulan por redes sociales luego del accidente aéreo producido esta mañana en India donde, entre los restos del Boeing 787-8 de estrellado cerca del aeropuerto de Ahmedabad, un hombre sale caminando de la nave con el rostro ensangrentado y rengueando.

Se trata de Ramesh Vishwashkumar, un ciudadano británico de 48 años que ocupaba el asiento 11A del vuelo AI-171, y quien según medios internacionales y fuentes gubernamentales, es el único sobreviviente confirmado de la tragedia aérea.

Vestía una camiseta blanca ensangrentada y pantalones oscuros, rengueaba y con su rostro lleno de desesperación.

El vuelo, había despegado con 230 pasajeros y 12 tripulantes a bordo, y se precipitó a tierra minutos antes de aterrizar. Según autoridades locales, entre los pasajeros se encontraban 169 ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense. Las causas del accidente aún están siendo investigadas.

“Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes”, relató Vishwashkumar al diario The Times of India, desde el hospital donde permanece internado bajo observación.

El sobreviviente todavía conservaba la tarjeta de embarque que lo ubicaba en la fila 11, en la ventanilla del lado izquierdo.

En el video grabado por testigos y rescatistas, se lo ve caminando hacia una ambulancia, con varias personas a su lado. Allí, el hombre preguntaba por su hermano, quien lo acompañaba en el vuelo y hasta el momento permanece desaparecido.

La Administración de Aviación Civil de India confirmó que se desplegó un equipo de expertos para investigar el accidente, y continúan las tareas de recuperación e identificación de víctimas.

Por la cantidad de pasajeros británicos, en Reino Unido se espera que el Ministerio de Relaciones Exteriores brinde asistencia a los familiares de los ciudadanos afectados.