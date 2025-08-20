El gobierno de Bolivia declaró hoy la “emergencia nacional” con el propósito de agilizar la coordinación interna y la llegada de apoyo internacional para combatir al menos tres incendios forestales que se registran en diferentes regiones del país vecino ante el peligro de que se expandan, según informó la agencia EFE.

“Para proteger nuestro medio ambiente, la salud de las personas, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana, este miércoles en Gabinete aprobamos el Decreto Supremo que declara Situación de Emergencia Nacional ante la presencia de incendios forestales y el inminente riesgo de su propagación en el territorio nacional”, expresó el presidente Luis Arce.

Por su parte, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, explicó que uno de los incendios que actualmente se combate con 77 bomberos está en el parque nacional Noel Kempff Mercado, ubicado en la región oriental de Santa Cruz.

“Hay un helicóptero trabajando en la zona y hasta la fecha hizo 71 descargas con un total de 71.000 litros de agua”, señaló Calvimontes.

Desde mediados de junio hasta la fecha se registraron 720 focos de calor, de los cuales 540 están en Santa Cruz, 140 en la región amazónica de Beni y 15 en la región andina de Potosí.

