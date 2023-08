Distintos medios de Hispanoamérica habían informado este lunes la presunta muerte del cantautor español José Luis Perales a los 78 años de edad. La noticia fue desmentida por el propio artista.

El propio artista confirmó que sigue con vida, a través de un video. Es conocido en el mundo entero por los inolvidables temas como "¿Y cómo es él?", "Quisiera decir tu nombre" y “Un velero llamado libertad”

El artista había anunciado su despedida de los escenarios en 2020 y visitó la Argentina por última vez en marzo del año pasado.

Perales había encarado Baladas para una despedida, su última gira. "No hay ninguna lucha. Es algo tan decidido ya, con mucho tiempo, que he esperado a hacerme mayor porque no había otra posibilidad de irse", sostuvo al comunicar su decisión de dejar los escenarios.

El último posteo de la cuenta oficial de Twitter del artista fue el pasado 4 de agosto. "CL: Hermosas son las palabras que nos dedicáis y el cariño con el que lo hacéis ¡Os deseamos un feliz fin de semana amigos con esta canción que comparte con nosotros una seguidora!", escribió y agregó el video de su canción "La Espera".

Finalmente, José Luis Perales confirmó en primera persona que sigue vivo, con 78 años de edad y goza de buena salud.