El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, confirmó ante la prensa este jueves las detenciones de 17 personas, luego del intento desestabilizador del miércoles.

Los detenidos fueron apuntados como promotores del fallido golpe militar en contra del presidente Luis Arce, que sumió a Bolivia en caos en el centro histórico de La Paz.

Parte de los sublevados, que actuaron bajo la orden del general Juan José Zúñiga, ya desplazado y arrestado, se encuentran detenidos y declararán en oficina judicial en las próximas horas.

Zúñiga había sido destituido el miércoles como comandante del Ejército. La revuelta, que dejó la impresión de resultar por lo menos improvisada, no prosperó por falta de apoyo de sectores de las Fuerzas Armadas, según dijo más temprano el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.

Junto a Zúñiga, también fue detenido y destituido el vicealmirante de la Armada Juan Arnez, como otro de los principales responsables del intentona fallida.

Según las autoridades, los eventos dejaron un saldo de 12 heridos

“Este grupo criminal planificó el golpe desde mayo”, dijo Del Castillo en rueda de prensa.

Entre los aprehendidos hay un civil identificado como Aníbal Aguilar Gómez, uno de los presuntos “ideólogos” de la movilización militar.

Al medio día del jueves cientos de simpatizantes del gobierno se habían apostado en la principal ruta que une La Paz con la vecina ciudad de El Alto, con la intención de bloquearla.

Por su parte, y luego de las especulaciones tras el intento desestabilizador, las actividades del comercio, la banca, las estaciones de venta de combustible y los colegios se desarrollan con normalidad.

Zúñiga y el resto de los militares detenidos se encuentran en celdas policiales a la espera de ser imputados por el delito de alzamiento armado

De todas maneras, continúan las dudas sobre la real naturaleza de lo sucedido en las inmediaciones de Plaza Murillo y Palacio Quemado. El propio Zúñiga dijo a la prensa que el presidente Luis Arce le pidió “hacer algo” para levantar la imagen de su Gobierno. La situación aún no es clara.

Las interpretaciones que sugieren un montaje para el autogolpe también fueron deslizadas por el expresidente Evo Morales. El Movimiento Al Socialismo (MAS), fuerza gobernante, transita un fuerte debate interno.

Por lo tanto no sorprende las críticas que desde el “evismo” continúan realizando hacia el oficialismo. “La gestión del presidente (Arce) es mala. Lo que ocurrió con los militares le servirá para levantar su imagen, pero no será suficiente. La gente quiere respuestas que el gobierno no está dando”, dijo el profesor de Ciencia Política Paul Coca.