El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y el grupo terrorista Hamás arribaron a un acuerdo para el intercambio de rehenes por prisioneros.

Se trata de la primera fase de un plan global para la finalización de la guerra en Gaza, que fue presentado por el republicano, y por el cual el propio Trump venía presionando a Hamás durante las últimas jornadas.

Trump expresó en una publicación en redes sociales: “Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!“.

“Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!”, cerró el norteamericano.

Tras las publicaciones del mandatario de los Estados Unidos, los mediadores ratificaron el acuerdo. Al-Qahera News, vinculada a los servicios de inteligencia estatales, afirmó que “esta noche se alcanzó un acuerdo sobre todos los términos y mecanismos para la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza”.

El acuerdo (será firmado este jueves en Egipto) contempla que en las próximas 72 horas Hamás libere a unos 20 rehenes con vida y que el Ejército israelí se retire del territorio palestino.

Durante la negociación en Egipto, el grupo terrorista presentó una lista de prisioneros palestinos que desea liberar de las cárceles israelíes en la primera fase de la tregua.

Como contraparte, Hamás liberará a los 47 rehenes restantes, tanto vivos como muertos, capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Las hostilidades entre las partes comenzaron el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamás atacaron Israel y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251. Israel reaccionó con el lanzamiento de una campaña militar que devastó la totalidad del territorio gazatí.

El Ministerio de Salud de Gaza, gestionado por Hamás y cuyas cifras son consideradas confiables por la ONU, reporta más de 67.000 palestinos fallecidos y cerca de 170.000 heridos, con la mitad de los muertos identificados como mujeres y niños.