Con la intervención externa como clave, se cumple este lunes un paso clave en Medio Oriente.

Es que este lunes, el grupo terrorista Hamas devolvió a Israel las últimas veinte personas que retenía como rehenes desde el 7 de octubre de 2023.

En medio de escombros, en Gaza, hizo el traspaso a vehículos de la Cruz Roja Internacional, que cumplió con el traslado acordado.

Se trata de los últimos que se sabe permanecían con vida, ya que otros 27 secuestrados hace dos años, fallecieron o fueron asesinados.

Ahora, el gobierno israelí saca de sus cárceles a casi 2.000 gazatíes detenidos.

En el listado hay tres argentinos.

Uno de ellos es Eitan Horn, de 39 años. Había sido apresado junto a su hermano Iair, que fue liberado en febrero pasado.

Itzik Horn, su padre, no paró de buscarlos y pedir su libertad hasta último momento..

A su vez, los otros dos argentinos son David y Ariel Cunio. Estos habían sido retenidos en la trágica jornada junto a sus parejas e hijos en el kibutz NirOz.

Todos los demás ya habían sido liberados.