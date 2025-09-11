El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado este jueves por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones en 2022 en un fallo por mayoría de la Corte Suprema.

La suerte del exmilitar brasileño quedó echada cuando los últimos dos jueces votaron en su contra y le fijaron una pena de veintisiete años de cárcel.

Junto al expresidente fueron condenados un grupos de exfuncionarios que integran Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia; Almir Garnier, excomandante de la Marina ; Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal; Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional; Mauro Cid, exasesor presidencial y denunciante del intento de golpe de Estado; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y Walter Souza Braga Netto, exjefe del Estado Mayor.

«Este caso penal es casi un encuentro entre Brasil y su pasado, su presente y su futuro», expresó la jueza Carmen Lúcia .

El miércoles la unanimidad se quebró en la Corte Suprema con el voto de Luiz Fux, quien se inclinó por declarar inocente al expresidente de 70 años.

Bolsonaro se encuentra bajo prisión domiciliaria desde agosto de este año por violar las órdenes de restricción.

La causa en torno al expresidente despertó la ira del presidente norteamericano Donald Trump, quien definió el proceso judicial como una «caza de brujas», elevó aranceles económicos y revocó visas a los jueces.

Pese a la posible condena, Bolsonaro mantenía la intención de competir en las próximas elecciones presidenciales que se realizarán en 2026.