Momentos después de finalizado el funeral del papa Francisco en el Vaticano, el presidente de la Nación Javier Milei y la primera ministra de Italia Giorgia Meloni, mantuvieron una reunión acompañada de un almuerzo en el hotel Ambasciatori, Roma.

Según confirmó la comitiva argentina que acompañó a Milei, el motivo del encuentro estuvo enfocado en el tratamiento de “temas de agenda internacional”, lo que confirma una vez más el lineamiento ideológico de ambos mandatarios.

Se trató del único encuentro oficial del argentino en su paso por Roma.

Durante su participación en el funeral, Milei saludó al mandatario francés, Emmanuel Macron, aunque no se cruzó palabra con Donald Trump, quien se retiró momentos antes que el presidente argentino.

Más temprano, Milei recordó su encuentro con el papa Francisco y sus disculpas por los ataques previos. "Le pedí perdón cuando lo vi por primera vez. Yo no tenía orden de magnitudes en lo que implicaba ser el líder de una comunidad. Tengan en cuenta que yo filosóficamente soy anarco capitalista. Esas figuras en mi cabeza no estaban, no existían", explicó Milei.

Según su relato, el Papa le respondió: "No te calentés, son errores de juventud".