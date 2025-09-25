El presidente Javier Milei cerró su gira por Estados Unidos este jueves con una reunión bilateral con el premier de Israel, Benjamin Netanyahu, en un hotel de Manhattan.

El mandatario argentino dejó su hotel, pasadas las cuatro de la tarde, para dirigirse al edificio donde se hospeda el líder israelí acusado de crímenes de guerra por los ataques sobre la Franja de Gaza.

“En el encuentro mantenido hoy con el Primer Ministro de Israel abordamos principalmente la situación de los rehenes argentinos. La Argentina reiteró su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias y ofreció plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes a fin de lograr su pronta liberación”, informó el vocero Manuel Adorni, tras el encuentro.

La liberación de los rehenes fue uno de los puntos centrales del discurso que dio Milei en la asamblea de Naciones Unidas donde ratificó el apoyo al gobierno de Israel en Medio Oriente.

Los argentino que fueron capturados por Hamas y todavía permanecen vivos son Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio. En tanto que la organización terrorista mantendría el cadáver de Lior Rudaeff.

Otro de los temas abordados en el encuentro fue el intercambio de cooperación científica y tecnológica, según agregó Adorni ante la prensa.

Milei llegó al hotel cercano al Central Park junto a su hermana, la secretaria general Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Defensa Luis Petri, el canciller Gerardo Werthein y Adorni.

Después del encuentro con Netanyahu, el mandatario argentino recibió el premio judío B’nai B’rith.