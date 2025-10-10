El reconocimiento apuntó a la “enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia”.

En esos términos, el presidente argentino Javier Milei felicitó este viernes a Corina Machado, tras conocerse la obtención del Premio Nobel de la Paz 2025.

Vía redes sociales, citó a la dirigente venezolana y envió “mis felicitaciones por este reconocimiento”, el cual es “más que merecido”.

Aprovechó, también, para agradecerle “por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.