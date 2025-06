Javier Milei habló tras la condena a Cristina Fernández: "El que las hace, las paga"

El presidente Javier Milei se pronunció tras la condena de la exjefa de estado, Cristina Fernández de Kirchner desde Israel y se refirió a la celeridad del fallo: “Esto sucede cuando el Poder Ejecutivo no presiona”.

La exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, y el libertario salió a celebrar el fallo expedido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Una de mis promesas fue que bajo mi gobierno, el que las hace las paga. Eso quedó demostrado en los últimos días. Cuando el Poder Ejecutivo no presiona y deja trabajar a la Justicia, la Justicia actúa con celeridad”.

En un acto, realizado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde fue premiado con el Premio Nobel Judío, Milei sostuvo que es la primera vez que un gobierno “no interfiere con la Justicia”, y es por esa razón que los “resultados están a la vista y la Justicia independiente hizo lo que debía hacer”.

“Todo es mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Lo único que puedo decir es que he sido consistente con mi visión republicana, y dejar que los jueces actuaran libremente”, sostuvo.

En otro orden, el jefe de Estado también se refirió al impacto de las medidas económicas de su gabinete desde que asumió y lo describió como un “milagro económico argentino”. En su disertación, agregó que “la inflación será un mal que dejará de existir hacia mediados de 2026”, y admitió que el esfuerzo de su ministro Luis “Toto” Caputo aspira a mantener el equilibrio fiscal y reducir la pobreza.

“El que me escuchó durante la campaña no debería sorprenderse con las medidas que tomamos. Preferí correr el riesgo de que me echen por cumplir con mi palabra antes que traicionar mis principios, ver explotar el país, y arrepentirme toda mi vida”, aseveró.

Premio Nobel

En una gira que comenzó hace poco más de una semana, y que incluyó la visita de los países como Italia, España y Francia; Milei visitó Israel y mantuvo un acto protocolar con el primer ministro Benjamín Netanyahu, y su par, el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog.

“Si bien me nombran como el primer no judío en recibir este honor, parafraseando a Borges, toda persona occidental es, en esencia, griega y judía”, sostuvo.