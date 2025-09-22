El presidente Javier Milei llegó este martes a Estados Unidos y se reunirá con Donald Trump para reforzar las reservas del Banco Central de la República Argentina, en medio de la turbulencia cambiaria que la semana pasada lo llevó al techo de la banda.

El jefe de Estado viajó junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Gerardo Werthein; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

Este lunes, la novedad política que cambió el escenario político y económico fue el mensaje que publicó en su cuenta de X el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

El funcionario estadounidense dijo que "todas las opciones están sobre la mesa" y, más tarde, declaró ante la prensa que será "amplia y enérgica".

La agenda de Milei en Nueva York comenzará cuando asista a la sede de Naciones Unidas para escuchar el discurso de Trump. En la misma jornada, cerca de las 12:45, ambos mandatarios tendrán una reunión bilateral donde se definirían detalles del acuerdo.

El miércoles, el presidente subirá al atril de la ONU para dar su discurso ante los representantes de diferentes partes del mundo cerca de la una de la tarde. En su anterior exposición, su discurso cuestionó a la institución al asegurar: "Estamos ante un fin de ciclo; el colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad".

Ver: Milei contra la ONU: "Impone una agenda ideológica a sus miembros"



La agenda presidencial continuará con el recibimiento del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le será entregado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves, Milei terminará su periplo por Estados Unidos con un encuentro con otro de sus socios internacionales, como es el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Además, participará de la ceremonia de entrega del premio de la organización B’nai B’rith.

El regreso del jefe de Estado al país está previsto para el viernes, cuando el avión que lo traslada aterrizará cerca de las 8:30.