El presidente Javier Milei volverá a reunirse mano a mano con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca antes de las elecciones del 26 de octubre.

El encuentro ocurrirá a dos semanas del test electoral que marcará el rumbo de los próximos dos años para el gobierno libertario después del espaldarazo del Fondo Monetario Internacional y de anuncio del Tesoro norteamericano.

“El próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump”, informó la Cancillería argentina en un comunicado.

El jefe de Estado argentino y el multimillonario republicano se vieron por última vez en el marco de la asamblea de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. La cumbre estuvo antecedida por el anuncio del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, sobre un posible swap de 20 billones de dólares atado al resultado de las elecciones.

“Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”, expresó la cartera que dirige Gerardo Werthein.

Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, de acuerdo a la información oficial.

A una semana del anuncio de Bessent, la calma inicial sobre las cotización del dólar, la acciones en Wall Street y el Riesgo País parece haber quedado atrás debido a la falta de precisiones y definiciones claras en un mercado que mira los vencimientos de deuda de enero y febrero además de la fragilidad libertaria en el Congreso de la Nación.