Donald Trump estaba dispuesto a detener las investigaciones criminales para "hacer favores personales a los dictadores que le gustaban", según un nuevo libro escrito por su ex asesor de seguridad nacional John Bolton .

El libro con las memorias de Boltón se publicará en unos días y por ahora sólo se conocieron extractos, revelados a varios medios de comunicación. Inmediatamente, la administración Trump solicitó una orden de restricción temporal de emergencia contra Bolton en un intento de bloquear la publicación del libro.

El propio Trump tuiteó que el libro estaba "hecho de mentiras e historias falsas" y llamó a Bolton un "tonto aburrido descontento que solo quería ir a la guerra".

Bolton alega que Trump le suplicó al presidente de China, Xi Jinping, que lo ayudara a ser reelegido comprando más productos agrícolas estadounidenses, según relatos de sus próximas memorias.

En su búsqueda de una buena relación personal con Xi, se describe que Trump deja de lado las cuestiones de derechos humanos e incluso alienta al líder comunista a continuar construyendo campos de concentración para la población musulmana uigur de China.

Bolton argumenta que la frustrada investigación de destitución de la Cámara debería haber ido mucho más allá de los esfuerzos de Trump para presionar al gobierno ucraniano para su propio beneficio político.

Según extractos publicados por el Wall Street Journal , el New York Times y el Washington Post, Bolton describe un patrón de corrupción en el que Trump intenta habitualmente utilizar la influencia del poder de los Estados Unidos en otros países para sus propios beneficio personal. "El patrón parecía hacer de la obstrucción a la justicia una forma de vida, situación que no podíamos aceptar", escribió Bolton, agregando que por eso llevó sus preocupaciones al fiscal general, William Barr.

La anécdota que involucra a Xi es particularmente dañina para Trump en el período previo a una elección en la que intenta posicionarse a partir de su confrontación con China, y ubicando a su oponente, Joe Biden, en el bolsillo de Beijing.

En un comunicado, Biden dijo que si lo que cuenta de Bolton es cierto "no solo es moralmente repugnante, sino también una violación del sagrado deber de Donald Trump hacia el pueblo estadounidense de proteger los intereses de Estados Unidos y defender nuestros valores". El ex vicepresidente también dijo que Trump había "vendido al pueblo estadounidense para proteger su futuro político".

En las memorias, The Room Where It Happened (“La Habitación en la que Sucedió), Bolton describe una reunión individual entre Trump y Xi al margen de la reunión del G20 de junio de 2019 en Japón. Xi se quejó con Trump sobre los críticos estadounidenses de China, y Trump sugirió una forma en que Xi podría ayudarlo a derrotar a su oposición interna.

"Él [Trump] luego, asombrosamente, dirigió la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, aludiendo a la capacidad económica de China para afectar las campañas en curso, suplicándole a Xi que se asegure su triunfo", escribió Bolton.

Hizo hincapié en la importancia de los agricultores y los aumentos de las compras chinas de soja y trigo en el resultado electoral. Imprimiría las palabras exactas de Trump, pero el proceso de revisión previa a la publicación del gobierno ha decidido lo contrario”.

Informes posteriores a aquella reunión del G20 sugirieron que Trump había presionado a Xi para que comprara más productos agrícolas estadounidenses, pero Xi se había mostrado reacio a asumir compromisos. En declaraciones al Senado el miércoles, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, negó que Trump le pidiera a Xi ayuda electoral.

Trump aparece en las páginas del libro como totalmente indiferente a las graves violaciones de derechos humanos de China, incluido el encarcelamiento de más de un millón de uigures y otros musulmanes en la provincia de Xinjiang.

"En la cena de apertura de la reunión del G20 de Osaka en junio de 2019, con solo intérpretes presentes, Xi le explicó a Trump por qué básicamente estaba construyendo campos de concentración en Xinjiang", escribe Bolton, según un extracto publicado en el Wall Street Journal .

“Según nuestro intérprete, Trump dijo que Xi debería continuar con la construcción de los campamentos. El principal miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Asia, Matthew Pottinger, me dijo que Trump dijo algo muy similar durante su viaje a China en noviembre de 2017 ”.

Trump también se negó a emitir una declaración en conmemoración de la masacre de la Plaza Tiananmen de 1989.

"Eso fue

hace 15 años", le dijo a Bolton (en realidad era el 30 aniversario). “¿A quién le importa? Estoy tratando de hacer un trato. No quiero nada que interfiera”, dijo Trump, siempre según el relato de Bolton.

La administración Trump ha intentado detener la publicación del libro de Bolton alegando que contiene información clasificada. El último esfuerzo de la Casa Blanca y el departamento de justicia esta semana llegó demasiado tarde ya que las copias ya se habían distribuido a libreros y periodistas. Los fiscales federales informaron el miércoles que estaban considerando cargos contra Bolton.

En una declaración el miércoles, en respuesta al último intento, la editorial de Bolton, Simon y Schuster, calificó la orden de restricción del departamento de justicia como "un ejercicio de futilidad frívolo y políticamente motivado. Cientos de miles de copias de 'La habitación donde sucedió' de John Bolton ya se han distribuido en todo el país y el mundo. La orden judicial solicitada por el gobierno no lograría nada ''.

Bolton se negó a testificar en los procedimientos de juicio político de la Cámara contra Trump, donde su testimonio probablemente habría sido la evidencia más importante presentada ante el Congreso. Entonces el veterano diplomático fue acusado de retener su evidencia para su libro, anteponiendo el beneficio personal. En su momento, Bolton dijo que se presentaría si el Senado lo citara, pero los republicanos votaron para bloquear la convocatoria a testigos en aquel juicio.

Bolton acusa a los demócratas del Congreso de cometer "negligencia de juicio político" al limitar la investigación al asunto de Ucrania (condicionando la ayuda militar de los Estados Unidos a que Kiev entregue información comprometedora sobre Biden) y avanzar demasiado rápido.

Bolton argumenta que la investigación debería haber examinado la intervención de Trump en las investigaciones de Estados Unidos en el Halkbank de Turquía para ganarse el favor del presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía y el fabricante de telecomunicaciones de China ZTE, con el objetivo de complacer a Xi.

El libro de Bolton cita a Trump diciendo que invadir Venezuela sería "genial" y que era "realmente parte de los Estados Unidos". Él relata una reunión en Nueva Jersey el verano pasado en la que Trump criticó a los periodistas, declarando: “Estas personas deberían ser ejecutadas. Son unos estúpidos”.

El ex asesor de seguridad nacional también confirma lo que los expertos de Corea sospecharon durante mucho tiempo: que la diplomacia de la cumbre con el dictador norcoreano, Kim Jong-un, tenía la intención de ser un espectáculo . Trump parecía no preocuparse por todo el tema de la desnuclearización.

"Trump me dijo ... que estaba preparado para firmar un comunicado sin sustancia, tener su conferencia de prensa para declarar la victoria y luego salir de la ciudad", escribió Bolton. El presidente, sin embargo, se obsesionó en los siguientes meses con conseguir que su secretario de estado, Mike Pompeo, le entregara un CD autografiado del Hombre cohete de Elton John a Kim, para aclarar el epíteto que Trump había usado anteriormente sobre el líder norcoreano.

El libro de Bolton también se ocupa de la ignorancia de Trump: cuenta que no sabía que Gran Bretaña tenía sus propias armas nucleares, por ejemplo, o que Finlandia no era parte de Rusia.

El libro describe al secretario de Estado, Mike Pompeo, que en público manifiesta una lealtad sin límites, burlándose del presidente a sus espaldas en una cumbre de 2018 con el líder norcoreano, Kim Jong-un, deslizando a Bolton una nota sobre Trump diciendo: "Él está tan lleno de mierda".