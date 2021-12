Johnny Marr lanzó su nuevo EP “Fever Dreams Pt 2”, que incluye cuatro nuevos temas que formarán la segunda parte de su esperado álbum doble “Fever Dreams Pts 1-4”, que saldrá a la venta el 25 de febrero de 2022.

Incluye los singles "Sensory Street", "Tenement Time", "Hideaway Girl" y "Lightning People", una canción brillantemente lenta que pasa de unos versos que evocan un peligro inminente a un desafío contra los pronósticos. Cada una de ellas pone de manifiesto la gran escala sónica y la potencia emocional de "Fever Dreams Pts 1-4".

Sobre “Lightning People”, Johnny Marr dijo: "Quería rendir homenaje, en cierto modo, a la gente que se interesa por mí y me escucha. Aunque sólo sea por los cinco minutos que la gente escucha la canción, para galvanizar esta idea de 'nosotros'. Utilicé deliberadamente el lenguaje de la música soul. Es Glam Gospel", se detalla en el comunicado de difusión.

Por otro lado, “Tenement Time” llega como una creación entusiasta y reflexiva: "Es la experiencia de crecer en el centro de la ciudad como un niño pequeño, corriendo por ahí siendo bastante salvaje. Esta idea de "Para siempre, para siempre es mío", se trata de correr por Ardwick, metiéndome en almacenes y siendo perseguido. Esa fue la primera vez que fui consciente de la cultura: alrededor de la gente que llevaba cierta ropa, y era parte de ser un pequeño niño de Manchester realmente. Tengo un verdadero romanticismo sobre ese periodo de mi vida", expresa en el comunicado.

El esperado regreso de Johnny Marr a los escenarios en septiembre marcó sus primeras actuaciones en vivo desde que interpretó "No Time To Die" con Billie Eilish y Hans Zimmer en directo en los BRIT Awards, tras su trabajo en la nueva banda sonora de la película de James Bond, que se ha convertido en el álbum más vendido de la historia de la película. Con entradas agotadas en todo el Reino Unido, NME describió a Johnny como "saliendo de su encierro en uno de los períodos más prolíficos de su carrera".

De cara al 2022 y tras el lanzamiento de "Fever Dreams Pts 1-4", Johnny Marr se unirá a Blondie como invitado especial en su gira "Against The Odds" durante abril y mayo incluyendo el O2 Arena de Londres, para luego sumarse a la gira de The Killers en Estados Unidos que se llevará a cabo desde agosto a octubre de 2022.

“Fever Dreams Pts 1-4" estará disponible en CD y en vinilo doble, y la tienda oficial ofrecerá una edición limitada exclusiva en vinilo blanco y cassettes, junto con paquetes de merchandising con impresiones firmadas.

HMV y las tiendas de discos independientes también contarán con una edición limitada en vinilo turquesa.

Pre-orden anticipada aquí.