La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, expresó que el actual programa que mantiene con Argentina podría ser el último si se pone “el sombrero del optimismo”.

En una entrevista con la Agencia Reuters, la titular del organismo multilateral se refirió a la situación financiera que afronta el gobierno de Javier Milei en medio de las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para un salvataje.

"Este no es el primer programa, pero si me pongo mi sombrero de optimista, tal vez pueda decir que podría ser el último programa del FMI con Argentina", afirmó Georgieva después de elogiar la gestión de Milei.

En abril el FMI aprobó un nuevo préstamo para Argentina de veinte mil millones de dólares y en junio los representantes del organismo aceptaron flexibilizar las metas sobre la acumulación de reservas acordadas.

"Cuando el país pueda afrontar las obligaciones del servicio de la deuda y las presiones internas, con una sólida posición de reservas, entonces, por supuesto, podrá continuar implementando sus programas y mantener a la población argentina comprometida", dijo Georgieva

Desde el viernes de la semana pasada se encuentra en Washington el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su equipo económico para cerrar el salvataje con el Tesoro norteamericano.

Para el 14 de octubre está previsto el encuentro bilateral entre Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

“Mi sueño es que Argentina se valga por sí sola”. "Tienen todos los ingredientes para la prosperidad. Lo que les faltaba era en el ámbito político", dijo Georgieva.