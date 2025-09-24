La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, aseguró que “Argentina va en la dirección correcta” después de la reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei este miércoles en el Hotel Langham de Nueva York.

La titular del organismo multilateral de crédito asistió acompañada por Luis Cubeddu, responsable del caso argentino en el Fondo.

La primera reunión cara a cara, después del anuncio de “salvataje” por parte de la administración de Donald Trump, duró alrededor de cuarenta minutos.

Georgieva calificó de “excelente” el encuentro e hizo hincapié en la baja de la inflación, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, que atribuyó al gobierno de Milei.

Frente a los micrófonos de la prensa que esperaba en la calle, la titular del FMI señaló la importancia de “la disciplina fiscal y las reformas estructurales” de cara al futuro de Argentina.